¡No están separados! Ángela Aguilar y Christian Nodal derrochan sensualidad en su primer beso de amor

A pesar de los fuertes rumores de estar separados, Ángela Aguilar y Christian Nodal dejaron atrás todas las polémicas y confirmaron que están más unidos que nunca. Con una par de historias en su perfil de Instagram, Nodal mostró uno de los momentos más felices de la pareja del momento. Este primer beso de Nodal y Ángela emocionó a sus seguidores en las redes sociales.

Nodal compartió cómo es su vida a lado de Ángela. Imagen: Captura de pantalla Instagram @nodal

Christian Nodal subió a su perfil oficial de Instagram dos historias donde se me ve muy feliz a lado de Ángela Aguilar sentados en un piano cantando y componiendo varias piezas, mientras de fondo una melodía estilo francés acompaña el tierno momento. Ambos lucen looks similares y no tienen miedo en darse besos y hasta decirse, uno al otro, “amor”.

Ambos artistas siguen muy enamorados a pesar de las críticas por su relación. Imagen: Captura de pantalla Instagram @nodal

Al parecer estas publicaciones de Nodal en Instagram dan fuertes especulaciones para una colaboración musical o sería parte de un videoclip de uno de sus nuevos temas. El tierno momento fue calificado por sus más fieles seguidores como algo lindo y de “amor real”.

¿Desde cuándo Ángela Aguilar y Christian Nodal son novios?

Hace 3 semanas que Christian Nodal confirmó su noviazgo con Ángela Aguilar después de varios meses de anunciar su separación de la cantante argentina, Cazzu. Esta información sorprendió a sus millones de seguidores que de inmediato celebraron su amor y a otros miles que los atacaron por lo insensato del anuncio.

Nodal y Ángela no dudan en mostrar su amor en las redes sociales. Imagen: Captura de pantalla Instagram @nodal

A pesar de las polémicas de ambos artistas del regional mexicano, su amor sigue en pie y en cada viaje que hacen por el mundo no temen a mostrar su amor. Con su visita a la ciudad de París, en un parque temático, y al vestir casi iguales durante la semana de la moda en esa nación y ahora compartiendo tiernos momentos en sus redes sociales.

