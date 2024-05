William Levy comparte contundente mensaje tras escandalosa separación: “No me dejaré llevar por el odio”

La polémica continúa para Elizabeth Gutiérrez y William Levy luego de que confirmaran su ruptura tras 20 años en los que mantuvieron una relación intermitente, y así lo demostró el actor con un mensaje a través de redes sociales en el que se lanzó contra quienes lo critican por sus supuestas infidelidades y las escandalosas imágenes que se filtraron sobre la policía interviniendo en las peleas de la pareja. Esta no es la primera vez que se defiende de los comentarios negativos, pues ha compartido otros donde asegura que no ha relatado su versión de lo ocurrido y que lo mantendrá alejado de los reflectores.

William Levy responde a críticas tras su separación

"Actualmente ya no estamos juntos", es así como Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación definitiva en abril pasado durante una entrevista para la revista ¡Hola!. Todo ocurrió en medio de rumores de un romance entre Levy y su compañera de escena Samadhi Zendejas, quien no dudó en desmentir que existiera algo más que una amistad entre ella y el actor, pese a ello las críticas no se hicieron esperar para ambos, pues la conductora también habría compartido mensajes que fueron tomados como una indirecta para la actriz.

William Levy comparte contundente mensaje tras escandalosa separación. Foto: IG @willevy

Aunque han pasado varias semanas del escándalo que ha marcado la carrera de los actores, todo indica que Levy sigue recibiendo comentarios negativos al respecto y así lo dejo ver en su reciente mensaje compartido a través de sus historias en Instagram donde asegura que han "intentado derribarlo" y, pese a ello, no está dispuesto a caer en provocaciones. Hasta el momento no ha dado declaraciones sobre su separación y se ha limitado a compartir escasos comunicados donde pide respeto a su familia.

“He alimentado bocas que han hablado mierda de mí. He levantado a personas que han tratado de derribarme. Sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me dejaré llevar por el odio hacia otros. Después de todas esas payasadas, todavía estoy aquí siendo yo. Que tengan un bello domingo, los amo”, se lee en el comunicado compartido por el galán de telenovelas en Instagram.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se separaron luego de 20 años de relación y dos hijos en común. Foto: IG @gutierrezelizabeth_

Separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Desde que se dio a conocer su separación definitiva se desató una fuerte controversia entorno a los actores, pues además de los rumores que apuntaban a una infidelidad de William Levy como el motivo por sus romances del pasado, también surgieron imágenes de las constantes peleas entre la pareja por las que, incluso, tuvo que intervenir la policía y también estuvo involucrada su hija.

De acuerdo con un clip compartido en el programa “El Gordo y la Flaca”, el último conflicto entre la pareja ocurrió el pasado 2 de marzo en su casa de Miami, Florida, cuando Elizabeth Gutiérrez llamó a la policía luego de que su hija, Kailey, le pidiera ayuda ya que habría sido empujada por su padre al intentar que no entrara en su habitación, pues supuestamente estaba con otra mujer. En aquel momento ya no vivían juntos y la menor estaba en el lugar únicamente para tomar algunas de sus pertenencias, indicaron los reportes policiales.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy tuvieron conflictos en los que intervino la policía. Foto: IG @willevy

Pese a ello, William Levy ha demostrado tener buena relación con sus hijos y recientemente compartió un video junto a Kailey mientras le enseña a manejar, además de haber recibido una tierna respuesta de su hijo, Christopher, al mensaje de redes sociales con el que se dijo orgulloso de su desempeño como beisbolista al ser parte de los Kansas City Royals.