Cazzu reaparece en redes sociales abrazando a un hombre "desconocido" tras los rumores de su ruptura con Christian Nodal

Cazzu y Christian Nodal han sido protagonistas de los comentarios más intensos de redes sociales, pues especulan que la pareja ha puesto fin a su relación que incluye a un hijo, pues el cantante de regional mexicano borró sus fotos con la cantante argentina, una práctica usual cuando alguien rompe su relación en los últimos años,

Sin embargo, todo había quedado en rumores y de parte del cantante Nodal, pues los rumores habían tomado fuerza debido a sus acciones en las famosas redes sociales, cosa que cambió cuando hace horas, la cantante argentina reapareció en redes sociales junto a un”desconocido” mientras lo abrazaba.

Todo comenzó gracias a las acciones del cantante mexicano, pues eliminó todas las fotos que compartía con su pareja Cazzu mamá de su hija Inti, lo que alertó a fans, pues, presuntamente sería el anuncio no oficial de la ruptura de la relación que tiene con Cazzu, desde hace algún tiempo.

Rumores que siguieron gracias a que Cazzu público en sus redes sociales un mensaje que alertó a todos los fanáticos de la pareja y gente que ama los culebrones de famosos, pues su duro mensaje insinuaba algo más, pues fue justo después de que Nodal posará con la cantante Etevie.

“Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, dijo Cazzu