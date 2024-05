Shakira confirma que visitará México con su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour", ¿ya hay fecha?

Desde que Shakira anunció la gira "Las mujeres ya no lloran World Tour", las y los fans latinoamericanos no han dejado de preguntar si esta serie de conciertos también contemplaría a México y hace algunas horas la cantante dio por confirmada su visita a México. Estas palabras han causado euforia entre sus seguidores, quienes se mantienen al pendiente de cualquier anuncio por parte de la colombiana.

¡Shakira sí viene a México! Así lo confirmó la colombiana

Todo sucedió a través de una transmisión en vivo de la cantante, en donde distintos fans la cuestionaron por comenzar su gira en Estados Unidos y es que durante la primera ronda de conciertos anunciada, no se incluyeron países latinoamericanos, por lo que las y los fans no perdieron tiempo para preguntar si podremos verla en países como México y Ecuador, a lo que la cantante reveló que sí recorrerá Latinoamérica.

Aunque Shakira no confirmó la fecha exacta en la que estará haciendo vibrar tierras mexicanas, sí explicó que "Las mujeres ya no lloran World Tour" llegará a distintos países de hablahispana. Pero de acuerdo con las especulaciones hechas por fans, sem esperaría que la cantante visite México el próximo año, dado que su recorrido por Estados Unidos está programado del 2 de noviembre al 15 de diciembre.

Shakira pregunta qué canciones esperan escuchar en la gira

Pero esta sorpresa no fue la única vista durante su transmisión en vivo, pues la colombiana también aseguró que a pesar de que ya sabe cuáles son las canciones que acompañarán su "Las mujeres ya no lloran World Tour", pidió a sus fans que hicieran su "wishlist" (lista de deseos) con los temas que les gustaría escuchar en vivo, afirmando que durante las presentaciones podría haber algunas sorpresas inesperadas: "yo ya sé las que voy a cantar, pero por ahí puedo escuchar uno que otro pedido…", explicó emocionada.

Shakira ha confirmado que su esperado "Las mujeres ya no lloran World Tour" llegará a México y otros países de Latinoamérica.

Fotografía: Instagram/@shakira

Shakira, conocida por su enérgica presencia escénica y su capacidad para fusionar diferentes géneros musicales, ha prometido un espectáculo inolvidable, además, sus conciertos en Latinoamérica son especialmente significativos, ya que reflejan su conexión con la región y sus raíces culturales. De la misma forma, la gira servirá como plataforma para promover sus recientes proyectos y éxitos, incluyendo su último álbum "Las Mujeres ya no Lloran" que ha sido todo un fenómeno mundial debido al poderoso mensaje que contiene y el cambio de ritmo que se puede apreciar.

Por si esto no fuera suficiente, hace algunos días también se dio a conocer que su canción "Puntería" ha sido elegida como el tema oficial de la Copa América para las transmisiones de TelevisaUnivisión. La artista compartió la noticia a través de sus redes sociales, revelando que participó en un evento organizado por TelevisaUnivisión este martes, donde se hizo el anuncio oficial y expresó su emoción y agradecimiento por la oportunidad de nuevamente formar parte de este evento deportivo.

Este anuncio ha generado gran expectativa y entusiasmo entre los fanáticos del fútbol y de la música de Shakira.

Fotografía: Instagram/@shakira

Cabe recordar que no es la primera vez que la intérprete presta su voz a un evento de fútbol internacional. Shakira previamente dejó una marca imborrable en el Mundial de 2010 con su icónico tema "Waka Waka (This Time for Africa)", que se convirtió en un himno global. Además, en el Mundial de Brasil 2014, colaboró con "La La La (Brazil 2014)", reafirmando su capacidad para crear música que resuena con audiencias deportivas en todo el mundo.