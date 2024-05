Galilea Montijo asegura que Isaac Moreno es su alma gemela y se conocen de vidas pasadas

Desde el 2023, una de las parejas que más enamoradas se han mostrado en redes sociales es la que conforman Galilea Montijo y el modelo Isaac Moreno, pues aunque en un inicio de la relación no se dejaban ver juntos, ahora la pareja no para de gritar su amor a los cuatro vientos.

Y es que, Galilea Montijo recientemente reveló que ella cree haber encontrado a su alma gemela pues nunca había conectado tan bonito como lo hace con el modelo español, estas declaraciones, provocaron las risas de sus compañeros de trabajo.

La conductora supo que era su gran amor desde el primer momento en que lo vio.

Fue durante una de las emisiones del programa “Netas Divinas” en donde las conductoras hablaron sobre las reencarnaciones y las vidas pasadas, ahí Galilea Montijo compartió con sus compañeras lo feliz y enamorada que está de Isaac Moreno pues asegura que desde que lo vio por primera vez supo que era su alma gemela.

Y es que, la conductora de Hoy dijo que pese a que su novio es muy guapo, eso no influyó cuando se acercó a él por primera vez, pues cuando sus miradas se cruzaron Galilea supo que había encontrado al amor de su vida, ya que la conexión fue muy fuerte.

“Cuando lo ví por primera vez…siempre he sido muy enamorada, de muchos novios, si, y a todos les he dicho lo mismo, pero la verdad es que sí me pasó por primera vez a mis casi 50 años que por primera vez volteo a ver a alguien y digo y siento ‘esto es mío’ pero esto es mío de toda la vida, de que nos conocimos y dije es que no eres de nadie, eres mío, es la primera vez que me sucede que sentí que algo me pertenecía, no por guapo, no de que te encontre, eras tu, ¿dónde estabas?”, narró Galilea Montijo