Eleazar Gómez estrenaría romance con la mejor amiga de su exprometida, Jeni de la Vega

Eleazar Gómez una vez más en el ojo del huracán debido a que se reveló que podría estar estrenando romance con Yuliette Torres, una de las mejores amigas de su exprometida, Jeni de la Vega. El actor fue captado en un romántico momento con la influencer, lo que confirma que se dio una nueva oportunidad en el amor tras poner fin a su compromiso.

¿Eleazar Gómez estrena romance?

Una serie de fotografías difundidas por la revista TVNotas muestran el momento en el que Eleazar Gómez y Yuliette Torres tienen un tierno momento en la entrada de un hotel en la Ciudad de México en el que la influencer se hospedaba. Así lo reveló una fuente cercana a la pareja, quien añadió que vivieron un incómodo momento cuando se encontraron en una fiesta con Jeni de la Vega.

Eleazar Gómez estrenaría romance con la mejor amiga de su exprometida. Foto: FB @RevistaTVNotas

“Jeni se sorprendió muchísimo al ver que él comenzó a estar muy juntito de Yuliette. rompieron su compromiso y cancelaron su boda en septiembre pasado, y no se habían visto desde entonces. Verlo con Yuliette le cayó como balde de agua fría. No se lo esperaba. Él también estaba algo incómodo, pero mientras avanzaba la noche se soltó. En momentos abrazaba a Jeni, porque al fin de cuentas fueron pareja y no se habían visto”, detalló la fuente.

Relación de Eleazar Gómez y Jeni de la Vega

Eleazar Gómez y Jeni de la Vega se conocieron en un evento, momento que el actor describió como un flechazo. La pareja se comprometió en septiembre de 2023 y en diciembre la modelo confirmó su separación aceptando que se trató de una decisión precipitada; además, negó que una infidelidad por parte del también cantante fuera el motivo y aseguró que se mantenían en contacto.

“Nos dimos un tiempo porque creo yo que casarse sí es un paso muy grande que uno da en la vida y hay que estar 100% seguro. La decisión la tomé porque quiero estar realmente segura de lo que quiero hacer. Sinceramente creo que sí me apresuré demasiado en aceptar y no quiero estar pisando en un terreno blando y quiero estar segura”, dijo en entrevista para Telemundo.