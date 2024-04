William Levy y Elizabeth Gutiérrez: por este “pequeño detalle”, la conductora se quedaría sin nada tras su separación

Aunque Elizabeth Gutiérrez goza de una exitosa carrera en el mundo del espectáculo como actriz y conductora, durante los 20 años que estuvo junto a William Levy dejó de lado todo en más de una ocasión para dedicarse a su familia. Ahora, con su separación definitiva se dio a conocer que podría quedarse sin nada debido a un pequeño detalle por el que legalmente no tendría derechos de pensión.

¿Elizabeth Gutiérrez se quedaría sin nada?

En entrevista para “Ventaneando”, la abogada Sandra Hoyos, especialista derecho familiar, explicó que -de acuerdo con las leyes de Florida- tras su separación Elizabeth Gutiérrez no tiene derechos de pensión o de distribución equitativa de sus bienes debido a que nunca se casó con William Levy.

“La Florida no reconoce la convivencia o el concubinato, como se le dice en muchos países. Este término no existe en la Florida, o estás casado o no lo estás. Al no estar casado no tienes derechos de pensión, no tienes derecho a distribución equitativa por partes iguales”, explicó la abogada.

Aunque Gutiérrez sí podría recibir pensión alimenticia por sus hijos menores de edad si es que se queda con la custodia, algo que determinarían las autoridades considerando cuánto gana cada uno por lo que la cantidad que podría recibir, señaló la abogada, es de mil a 2 mil dólares.

Elizabeth Gutiérrez se quedaría sin nada tras su separación debido a que no se casó con William Levy. Foto: IG @gutierrezelizabeth_

¿Qué ocurriría con su lujosa casa en EU?

Recientemente se dieron a conocer imágenes en las que se observa cómo intervino la policía en un conflicto doméstico que tuvieron William Levy y Elizabeth Gutiérrez en su casa, por lo que fue posible observar más de la lujosa propiedad ubicada en Florida cuyo costo ronda los 4 millones de dólares, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso “Ventaneando”.

De acuerdo con lo señalado por la abogada Sandra Hoyos, en caso de que la pareja vendiera la casa se debe meter una solicitud a la corte de Florida para dividir lo que se obtenga de ello. Sin embargo, no se trataría de una distribución equitativa debido a que no están casados y para ésta se tomaría en cuenta lo que cada uno invirtió en la propiedad.