Olivia Collins arremete contra Ivonne Montero y niega la versión de la actriz sobe su pelea: "No me merece la pena"

Lo que comenzó como un rumor que apuntaba a una fuerte pelea entre Ivonne Montero y Olivia Collins pronto fue confirmado por la ganadora de “La Casa de los Famosos”, quien aseguró que la actriz la retó a los golpes en medio de una intensa discusión. Ante esto, su excompañera de escena no dudó en responder y negó esa versión tachando de “vulgar” a la también modelo.

Olivia Collins arremete contra Ivonne Montero

En un encuentro con los medios retomado por el programa de espectáculos “De primera mano”, Olivia Collins se lanzó contra Ivonne Montero y negó haber sido ella quien comenzó el pleito que estuvo a punto de terminar en golpes. La actriz, de 66 años, dijo tener testigos de lo ocurrido y la tachó de “vulgar y corriente”.

“Me muero de la risa, ¿qué te puedo decir? Yo soy una profesional, no tengo que aclararle a nadie lo que yo soy y con personas así de lejos (…) No me merece la pena absolutamente, o sea ‘x’. Esa es su versión, hay testigos que ella fue la corriente y vulgar, no te voy a contar porque es volver a decir, ¿sabes qué? Que diga lo que quiera, que tenga sus 15 minutos de fama me vale mad**”, dijo Collins.

¿Qué dijo Ivonne Montero?

Hace tan soló unos días Ivonne Montero, de 49 años, rompió el silencio y dio su versión de lo ocurrido asegurando que fue Collins quien inició todo durante un viaje en Guatemala por la obra de teatro en la que ambas participaban. En medio de una fuerte tensión les hicieron saber que compartirían camerino en el Auditorio Nacional, algo que no fue del agrado de la actriz que de inmediato estalló contra su compañera.

Montero detalló que sostuvieron una intensa discusión en la que Collins habría exigido tener su propio camerino y amenazó con dejar la puesta en escena momentos antes de su presentación. La modelo aseguró que estuvieron a punto de llegar a los golpes por la intensidad del pleito, pero, finalmente, su excompañera optó por abandonar el proyecto con la intención de no convivir más.