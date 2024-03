"No me interesa": Wendy Guevara reacciona a los rumores de Sergio Mayer como nuevo miembro de La Casa de Los Famosos

La Casa de los Famosos de Telemundo parece estar en aprietos, pues después de que algunos famosos abandonaran la casa por decisión propia y luego de que Thalí denunciara públicamente a la producción, están buscando por todos los medios elevar su rating y para eso Sergio Mayer sería el indicado, pero, ¿qué opina al respecto Wendy Guevara?

La ganadora de La Casa de los Famosos México reaccionó a la supuesta entrada de su excompañero y dio algunas fuertes declaraciones en las que dejó ver que la relación entre ellos sigue áspera y también mostró su pensar sobre este nuevo reality, el cual aseguró estar lleno de conflictos.

A través de sus redes sociales, la influencer estaba haciendo un en vivo mientras conducía su camioneta cuando uno de sus fans le preguntó qué opinaba sobre la supuesta entrada de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos, a lo que contestó con un gesto de desagrado que no le interesaba en lo más mínimo ese programa.

"Ay, hermanas, pues que entren a donde quieran, a mí la verdad no me interesa. Yo lo que es digo, cada quien tiene sus gustos, a mí no me gusta ver esa casa porque se me hace que son puros problemas y puros pleitos", dijo la creadora de contenido.