Lupillo Rivera y Alfredo Adame se reencuentran en "La Casa de los Famosos All-Stars" tras fuerte pelea | VIDEO

Este jueves 4 de febrero inició una nueva temporada de "La Casa de los Famosos" en la que se reúnen algunas de las figuras más polémicas de ediciones anteriores. Entre ellos Lupillo Rivera, quien durante la cuarta entrega sostuvo una fuerte rivalidad con Alfredo Adame para quien el encierro podría ser una oportunidad de terminar con toda controversia o retomar aquel enfrentamiento que los llevó a lanzar amenazas.

Con Javier Poza y Jimena Gállego como conductores, dio inicio la nueva temporada de "La Casa de los Famosos" en su edición All-Star que promete ser una de las más polémicas tras lo que ocurrió en México ya que se ha señalado que entre los participantes sorpresa se encontraría el influencer regiomontano Adrián Marcelo, quien recibió severas críticas en redes sociales al ser señalado de fomentar la misoginia, el machismo y la violencia de género por sus comentarios contra otras participantes.

Lupillo Rivera y Alfredo Adame se reencuentran en "La Casa de los Famosos"

A través de redes sociales se difundieron los videos que plasman la entrada de cada uno de los participantes, lo que pone en evidencia las primeras alianzas y rivalidades. Como la que existe entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame, quien no ocultó su descontento por ver al cantante ingresar entre aplausos y abrazos del “Rey Grupero” que es ya uno de los favoritos del público por su carisma y que también sostiene una fuerte enemistad con el conductor.

Aunque hasta el momento no han dado indicios de un enfrentamiento es importante recordar que el encierro es lo que puede generar las rencillas, por lo que es cuestión de esperar a saber lo que ocurrirá entre los participantes entre los que también se encuentra Niurka Marcos, Laura Bozzo, Manelyk González, Aleska Génesis y Salvador Zerboni, quienes también han tenido desencuentros fuera del reality show.

¿Qué pasó entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame?

El exconductor del programa “Hoy” tuvo un fuerte desencuentro con Lupillo Rivera durante su participación en la cuarta temporada del reality show, un momento de tensión en el que estuvieron a punto de llegar a los golpes. En aquel momento, Alfredo Adame recibió múltiples advertencias de la producción sobre perder su lugar y él reaccionó con fuertes amenazas: Donde me hubieran sacado, pasado mañana estuviera en California quemándole su casa al pend*** de Lupillo”.

El hermano de la cantante Jenni Rivera no se quedó callado y también lanzó fuertes amenazas en medio de una acalorada discusión: “Las ofensas desde mi madre no las perdono y la venganza es de un plato frío. Sino me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera y eso lo digo públicamente. Eso apúntenlo ahí si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para que cuando pase la venganza no batallen, para buscar al culpable, para que sepan que yo fui”.

