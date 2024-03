Wendy Guevara defiende a Kimberly "La más preciosa" por denuncia de Charlotte Lascurain: "Quiere atención"

Pese a los rumores de una rivalidad, Wendy Guevara salió en defensa de Kimberly Irene luego de que Charlotte Lascurain presentada una denuncia en su contra por presunta agresión física y amenazas. La ganadora de “La Casa de los Famosos México” aseguró que la influencer busca llamar la atención con las acciones legales contra su amiga y la calificó de “ridícula”.

Wendy Guevara defiende a Kimberly “La más preciosa”

Durante un video en vivo para su cuenta de Instagram Wendy Guevara fue cuestionada sobre la reciente denuncia contra Kimberly “La más preciosa”, por lo que no dudó en defender a su amiga asegurando que Charlotte Lascurain buscaría colgarse de la fama de las integrantes de “Las Perdidas”.

“Ya sé, ridícula. Primero andan abriendo el hocico y como ahorita nadie la pela, eso es feo, y se me hace feo también decirlo de mi parte así, pero cuando ya no das para más tienes que hacer chisme, ¿cómo no la demandó al día siguiente de que Kimberly le reclamó? (…) Eso se me hace una estupid**, lo que quieres es atención. Luego se la vive escudándose de que es trans y la discriminan, siempre es lo mismo con esa jot* loca”, dijo la creadora de contenido.

Demanda contra Kimberly “La más preciosa”

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz para su canal de YouTube, Charlotte Lascurian dio detalles de la demanda contra Kimberly Irene por presuntas agresiones desde agosto del año pasado. Además, dijo sentirse intimidada y que teme por su vida ante las constantes amenazas que habría recibido de la también modelo.

“Que ella sepa que soy de las personas que no se dejan, que estoy harta de sus reclamos, de que sea alguien tan violenta conmigo. Si se puede algo más, que el juez le pida disculpas públicas hacia conmigo estaría super padre (…) Yo soy una persona muy tranquila, soy una persona de mucha paz. Tanto para que ella me haya agarrado coraje de esa manera, creo que no está bien, más que nada porque las dos somos chicas trans y entre comunidad se supone que nos tenemos que apoyar”, dijo Lascurain.