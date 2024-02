Charlotte Lascurain denuncia a Kimberly "La más preciosa" por presunta agresión física

Kimberly “La más preciosa” se encuentra una vez más en medio de la polémica, pues este martes 27 de febrero Charlotte Lascurain presentó una denuncia contra la integrante de “Las Perdidas” por presunta agresión y amenazas. La influencer buscará que se interponga una orden de restricción debido a que teme por su vida y también desea que la amiga de Wendy Guevara ofrezca una disculpa pública.

Denuncian a Kimberly “La más preciosa”

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Charlotte Lascurain confirmó la denuncia contra Kimberly Irene ante las amenazas que ha recibido: “Me siento con miedo, me siento intimidada, me siento mal de que de repente si me ve en algún lugar se me vaya a ir a los golpes. Temo por mi vida y por eso tomé la decisión de ir a la fiscalía, demandarla y llegar hasta las últimas consecuencias legales ¡Ya basta!”.

“Que ella sepa que soy de las personas que no se dejan, que estoy harta de sus reclamos, de que sea alguien tan violenta conmigo. Si se puede algo más, que el juez le pida disculpas públicas hacia conmigo estaría super padre (…) Yo soy una persona muy tranquila, soy una persona de mucha paz. Tanto para que ella me haya agarrado coraje de esa manera, creo que no está bien, más que nada porque las dos somos chicas trans y entre comunidad se supone que nos tenemos que apoyar”, dijo Lascurain.

¿Qué ocurrió entre Kimberly Irene y Charlotte Lascurain?

De acuerdo con lo señalado por Lascurain, todo comenzó por un arranque de celos de Kimberly “La más preciosa” luego de que ella le diera like a una fotografía de su esposo, Oscar Barajas. Luego de ello comenzó a recibir amenazas a través de sus transmisiones en vivo y durante los MTV Miaw de agosto pasado la amiga de Paolita Suárez la habría agredido frente a otros influencers.

Hasta el momento Kimberly Irene no ha dado declaraciones sobre la denuncia en su contra, pues disfruta de su luna de miel en Japón; sin embargo, Paolita Suárez salió en defensa de “La más preciosa” y dejó un comentario en redes sociales con el que externa su apoyo y se burla de Charlotte Lascurain: “Ay oraaaa jajaja”.