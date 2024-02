Kimberly La Más Preciosa responde a quienes la tachan de traidora por estar con Sergio Mayer

Tras ser duramente criticada por los fans de Wendy Guevara debido a que recientemente estuvo junto a Sergio Mayer, Kimberly La Más Preciosa salió a defenderse, pues respondió a quienes la tacharon de traidora debido a que su amiga de "Las Perdidas" tuvo una pelea con él después de ganar La Casa de los Famosos México.

La influencer estuvo en la conferencia de prensa de uno de los organizadores de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ de la Ciudad de México, en donde se encontró con el actor, quien también será parte del evento. Debido a esto, la creadora de contenido destacó que decidió posar junto a él y publicar la foto en su cuenta de Instagram.

Kimberly Irene, como también es conocida, destacó que no le importa lo que digan en redes sociales sobre la foto que subió con Sergio Mayer, pues destacó que este encuentro se dio por motivos de trabajo. Asimismo, dio una breve opinión de qué piensa del exintegrante de Garibaldi y sus polémicas.

"Es trabajo y haciendo las cosas bien, todo sale bien. A mí no me importa mis respetos para él (Sergio Mayer), como para todo tipo y creo que la gente no somos tontas", mencionó la influencer, quien también resaltó que su amiga Wendy es una mujer que trabaja mucho.

Usuarios de redes tacharon a Kimberly de traidora por estar con Sergio Mayer IG @kimberly_lamaspreciosa

"La gente sabemos que Wendy es una chica que es muy ella. Gracias a dios tiene mucho trabajo", resaltó Kimberly La Más Preciosa, quien prefirió no hablar de la polémica entre la ganadora de La Casa de los Famosos México y el también político mexicano.