Kimberly "La más preciosa" traiciona a Wendy Guevara y aparece junto a Sergio Mayer para nuevo proyecto | FOTO

La polémica está lejos de terminar para Wendy Guevara, pues en medio del éxito que goza tras su triunfo en “La Casa de los Famosos” salen a la luz traiciones de personas que la rodean. La más reciente con Kimberly Irene, quien se ganó una ola de críticas por la fotografía compartida en redes sociales donde posa junto a Sergio Mayer pese a los dimes y diretes por el contrato del actor con el que ocasionó una fuerte división en el Team Infierno.

Kimberly “La más preciosa” traiciona a Wendy Guevara

La integrante de “Las Perdidas” estuvo junto al ex Garibaldi en una conferencia de prensa ofrecida este lunes 19 de febrero en la Ciudad de México, donde la influencer anunció que será nombrada “Reina Gay” en la Marcha del Orgullo que se realizará en junio próximo. Además, envió un mensaje que fue tomado por los fans como una indirecta a Wendy Guevara, quien en 2022 llevó el título que ahora será para quien fuera su amiga.

Kimberly "La más preciosa" posa junto a Sergio Mayer. Foto: IG @kimberly_lamaspreciosa

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos lanzaron advertencias a Kimberly Irene sobre Sergio Mayer, otros no dudaron en señalar que se trataba de una tradición: “Bien lo dijiste: “Wendy no es mi amiga”, pero qué tal te colgaste”, “Pero que nivel de alta traición es esta”, “Tiene cara de que sí firmó”, “A alguien ya le dio hambre”, “Ni Judas de atrevió a tanto”, “Si de por si vas en declive y todavía subes foto con este oportunista” y “Hicimos famosa a la persona equivocada”.

¿Wendy Guevara y Kimberly Irene terminaron su amistad?

Aunque han expresado en más de una ocasión el cariño que existe entre las integrantes de “Las Perdidas”, las recientes declaraciones de Wendy Guevara en las que asegura que nadie contrata a Kimberly Irene habrían logrado dividir a las influencers. Y es que a través de un live en su cuenta de TikTok, “La más preciosa” aseguró que habría intentado hablar con su amiga sobre lo ocurrido, pero no resultó como esperaba.

“Amigas son las personas que siempre están en las buenas y en las malas contigo, no porque estés con la persona ya es tuya miga. Y como dice todo el mundo: ‘Amigos contados’. Amigas no son las que hablan de ti. Tu amiga es tu carnala, la que te echa la mano. Yo le dije a Wendy: ‘Quiero hablar contigo, pro ella tenía otras cosas que hacer. Cuando ya hablan mal de ti o esto y lo otro, pues ya deja de ser tu amiga y ya no la consideras tu amiga”, dijo molesta.