Wendy Guevara le pide a Sergio Mayer que le mande más dinero para comer: 'Ya no tengo con qué'

El pleito entre Wendy Guevara y Sergio Mayer , continúa. Ahora es 'La Wenchys' quien toma la palabra y le responde al empresario tras haber declarado que gracias a él ganó una millonaria suma de dinero.

, continúa. Ahora es 'La Wenchys' quien toma la palabra y le responde al empresario tras haber declarado que gracias a él ganó una millonaria suma de dinero. Todo empezó por la entrevista que Wendy hizo con Adela Micha en la que reveló las supuestas intenciones de Sergio Mayer de manejar su carrera y quitar de en medio a su manager actual.

El conlficto entre los dos integrantes más fuertes del 'Team Infierno', proveniente de 'La Casa de los Famosos', ha dado mucho de qué hablar en este mes de enero de 2024. Wendy Guevara se consolidó como la ganadora del reality el año pasado y con ello se convirtió en la personalidad más demandada por marcas, programas de televisión y shows que buscaban convertirla en estrella.

Sergio Mayer vs Wendy Guevara: crece la polémica, ahora le echa en cara que le hizo ganar millones

Mientras que Sergio Mayer logró ganarse el cariño del público gracias a Wendy, que movió a sus seguidores para que hicieran que el actor permaneciera en la casa. Una alianza tan fuerte, que hizo que el empresario llegara a la final de la mano de la influencer. Al salir de la casa, es probable que Sergio haya buscado replicar esa alianza al hacer negocios con la imagen de Guevara, algo que no le pareció nada a 'La Perdida'.

Wendy Guevara reveló todo sobre la supuesta firma de contratos a Sergio Mayer en entrevista con Adela Micha, y no solo eso, también expuso su 'verdadera personalidad' lo cual hizo enfurecer al artista, y provocó que todo derivara en un pleito muy público. Mayer no ha dejado de defenderse ante los medios y Wendy no tardó en responder.

Wendy Guevara confiesa todo sobre los contratos con Sergio Mayer

'Que nos mande para más comida': La ácida respuesta de Wendy Guevara a Sergio Mayer

Durante una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook, Wendy y sus amigas se encontraban en la calle comiendo una de sus famosas charolas en su natal León, Guanajuato. Al terminarse el alimento, Guevara se dirigió a la cámara y le mandó un mensaje con mucho humor a Sergio Mayer:

"Sergio, mándame más dinero para comer porque ya se me acabaron las charolas, necesitamos más"

Wendy se ha tomado con mucho humor el enojo que Sergio Mayer ha mostrado en los medios, y no le preocupa perder la supuesta 'amistad' que el mismo empresario afirmó que no existía. En otro video, la influencer aclaró que en el grupo de WhatsApp del 'Team Infierno' todos hablan.

"Si me hubieran dicho que le tenía que levantar el evento a sun señor que quería ser influencer no hubiera entrado a la casa"

Wendy parafraseó lo dicho por Sergio Mayer, acerca de que él no se dedicaba a impulsar carreras de gente desconocida en el medio artístico. Luego afirmó que todo era un broma y lo decía para burlarse de su compañero en 'La Casa de los Famosos', porque a ella le cae bien el empresario y no se toma a mal las declaraciones que está dando en los medios.