Wendy Guevara confiesa todo sobre los contratos con Sergio Mayer

Muy prepotente y muy famosa. Así es Wendy Guevara en los últimos días. La influencer no para de ser la más solicitada en eventos, campañas de marcas y entrevistas. La originaria de León, Guanajuato no imaginó la oleada de fama que se le vendría encima gracias a su participación en 'La Casa de los Famosos, México', reality show que la catapultó y que desde el primer día la convirtió en la favorita para ganar.

Wendy Guevara triunfa en México gracias a su carisma y espontaneidad

Se sabe que al finalizar el proyecto, Wendy Guevara firmó un contrato de exclusividad con Televisa por dos años; incluso se dio el lujo de rechazar una telenovela producida por Juan Osorio porque 'yo no soy actriz, necesito estudiar'. La celebridad trans debe realizar proyectos por la gran televisora mexicana, pero Sergio Mayer quiso interponerse obligándola a firmar algunos documentos y por primera vez, 'Wenchys' contó su versión de la historia.

En entrevista con Adela Micha para La Saga, Wendy Guevara relató que Sergio Mayer mostró su verdadera cara al salir de 'La Casa de los Famosos' y que sin ella pedírselo, el actor y exdiputado ya se había autonombrado su manager en Televisa.

"No le firmé nada. Poncho (De Nigris) me dijo que no le fuera a firmar nada"