Sergio Mayer vs Wendy Guevara: crece la polémica, ahora le echa en cara que le hizo ganar millones

Este pleito iniciando el 2024 no se veía venir; después de ser grandes aliados en 'La Casa de los Famosos, México' y lograr una gran viralidad con el 'Team Infierno', Sergio Mayer y Wendy Guevara están protagonizando un pleito en los medios de comunicación después de que la ganadora del reality revelara con Adela Micha que 'El Tata' se habría autonombrado su manager ante los ejecutivos de Televisa y que quería forzarla a firmar unos contratos.

Wendy Guevara confiesa todo sobre los contratos con Sergio Mayer

La conversación de Wendy con la periodista se hizo viral, y usuarios de redes sociales se fueron en contra de Sergio Mayer después que se destapara la actitud que el empresario habría tenido con Guevara a su salida de 'La Casa de los Famosos'. El exgaribaldi no se quedó callado y en un live invitó a la originaria de León a sumarse para aclarar todo lo dicho.

Sergio Mayer responde a las declaraciones de Wendy Guevara: “tengo derecho de replica”

La controversia no quedó ahí, pues en un encuentro con la prensa, Sergio volvió a hablar del tema y le echó en cara a Wendy Guevara los millones que ganó 'gracias a él'.

Cuestionado por la prensa, Sergio Mayer quiso aclarar los términos en los que hizo negocios con Wendy y afirmó que él no es ni será mánager de nadie. Que él se dedica a ser empresario y desde esa posición hizo negocios con la ganadora de 'La Casa de los Famosos'.

Incluso le echó en cara 4 millones de pesos que ganó gracias a él, pero no queda claro si es el dinero por triunfar en el reality, o se trata de otro pago:

El actor también aclaró a qué se dedica y si es verdad que quiso ser el mánager de Wendy Guevara:

"Yo no soy mánager y nunca lo he sido. Yo soy empresario y soy productor. Hago negocios y contratos con diferentes personas y gano dinero con ellos. Si eso es ser abusivo, entonces soy bien abusivo".

Sergio Mayer recalcó que sí hizo negocios con Wendy Guevara y su nombre y que ha hecho que ella gane dinero, por lo que se lhace injusto que lo acusen de ser abusivo

Para concluir, Sergio Mayer recalcó que entre él y 'La Perdida' no hay amistad, y dejó claro que son cómplices y compañeros de trabajo por todo lo que vivieron en 'La Casa de los Famosos'

"Más que amigos somos cómplices. Yo no puedo hablar de una amistad porque yo no conocía a Wendy cuando entré y la he visto dos o tres veces desde que salimos de la casa. No es mi amiga"