Micky Huidobro lanza su proyecto solista “El Gentleman del Rock”

A sus más de 30 años en la música, Micky Huidobro decidió acompañar su nuevo proyecto solista con mujeres músicas, ya que considera que son más organizadas, responsables e igual de talentosas.

“Creo que ya no es cuestión de género, (ellas) saben que son las que mandan en este México. (Está) la Virgen de Guadalupe y la Doctora Claudia Sheinbaum, no hay que pelear por protagonismo, para mí son gente que aporta, que tiene talento y capacidad, hay que darles oportunidad o que se las generen”, dijo el integrante de Molotov.

Micky presentó su disco como cantante solista, El Gentleman del Rock, el cual fue grabado de manera análoga y además de la guitarra que él toca, en la batería lo acompaña Silvana, a quien conoció por amigos en común y quedó sorprendido por su habilidad en el instrumento; está tan contento con el resultado que de crecer el proyecto, sumaría a una guitarrista o a una bajista más.

“Supe que quería a una baterista, no a un hombre, no quería nada que representara machismo, buscaba una energía distinta, y con ella le dimos al clavo, porque se ve chiquita, flaquita, pero suena muy bien en vivo, es muy profesional. Es una persona que tiene programada su vida, su semana, sus ensayos, es muy seria, y da gusto trabajar con gente así. Además lo que más me gustó es que se toma la música muy en serio”, detalló el músico.

Huidobro fue el productor y compositor del álbum, el cual trabajó junto a One Shot Music, como resultado de su participación en el Festival City de Querétaro en repetidas ocasiones, primero con su banda y luego en solitario: “Estaba como embajador y salieron muchas ideas, porque fue ver lo que sufren las bandas principalmente por el managements y a esta empresa le pareció interesante entrar al mercado, porque hace muchas cosas de producción y luces”.

El disco cuenta con once canciones, todas inspiradas en anécdotas de su vida diaria, desde las cosas más simples, como una vez que tiraron un pañal sucio frente a su casa, hasta esas prácticas en las que las disqueras ganan más que el artista, como el tema que da nombre al disco.

Acompañadas de un sonido rockero, rebelde y duro, recientemente presentó en vivo el tema “Misa Negra” en el Edificio Público, frente al Ángel de la Independencia, ante varios seguidores que se dieron cita para escucharlo. El nombre de la canción hace alusión a “La Camisa Negra” de Juanes.

“También está ‘El Ecoloco’, que es un tema que salió en el estudio, eso no me gusta mucho pero ese día le salió en una historia a Salvador Moreno, de La Castañeda, y siempre había querido hacer algo con ellos y hasta ahora se me hizo, me sentí muy contento”, contó.