Ivonne Montero confiesa detalles de su fuerte pelea con Olivia Collins: “Me retó a los golpes”

Ivonne Montero dio detalles de la intensa discusión que sostuvo con Olivia Collins hace varias semanas y que estuvo a punto de terminar en golpes. La ganadora de “La Casa de los Famosos” relató que todo habría comenzado por un mensaje de texto que la actriz tomó personal, pues luego de ello los enfrentamientos entre ambas continuaron hasta que tuvieron que ser separadas por la producción.

Ivonne Montero revela detalles del pleito

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz para su canal de YouTube, Ivonne Montero explicó que todo comenzó en un viaje que realizarán el elenco de la obra de Guatemala a México. En ese momento Olivia Collins exigió que la camioneta que los trasladaría saliera unos minutos antes provocando que la también cantante quedará a la deriva, lo que tomó como una falta de respeto de su compañera de escena.

Ivonne Montero confirma pelea con Olivia Collins. Foto: IG @oliviacollinsmx

“De una compañera, sentí que me faltaron al respecto y la señora lo tomó personal (…) La señora me tomó de ‘hipócrita’ e ‘infantil’, que cómo me atrevía a decir eso, que era una indisciplinada. No tenemos derecho de tomar decisiones por encima de nuestros compañeros”, dijo Montero al revelar que no dudó en señalar lo que había pasado a través del chat que tienen por la obra de teatro, algo que Collins tomó personal y logró enfurecería aún más.

Pelea entre Ivonne Montero y Olivia Collins

Lo que provocó que Collins abandonara la puesta en escena “¡Qué plantón!” previo a su presentación en el Auditorio Nacional es que tuvo que compartir camerino con Ivonne Montero. De acuerdo con lo señalado por la ganadora del reality show, la actriz exigió su propio espacio y sostuvieron una intensa discusión en la que fue tachada de “hipócrita” e “infantil” al grado de casi llegar a los golpes.

“Yo no me peleo, no ando por la vida peleándome (…) Se ha peleado con todo mundo, entonces, ¿qué es lo que ella hace? Ella habla de los demás en lo que sucede en ella, eso ya es un nivel de que se le están cruzando los cables”, dijo Ivonne Montero al revelar que Collins ya habría tenido conflictos con el director creativo y con su maquillista.