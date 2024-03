"Pensé que me iba a pegar": Magaly Chávez revela que su relación con Alfredo Adame fue un "infierno"

Hace un año, Alfredo Adame estaba haciendo pública su relación con la influencer Magaly Chávez pero el romance solo duró unos cuantos meses y después de que terminaran se vieron una serie de enfrentamientos entre el actor y la exparticipante de "Enamorándonos". Ahora se da a conocer que su noviazgo fue muy violento.

Después de que concluyó su relación comenzó la polémica, pues el actor empezó a hacer una serie de declaraciones contra su expareja y ella de inmediato se defendió. Y aunque Magaly reveló que su relación no fue real y todo se trató de un montaje para limpiar la imagen de Adame, durante el mes y medio que estuvieron juntos, asegura que fue un infierno.

En el adelanto de una entrevista que se publicará el lunes a través del canal de YouTube "Un tal Fredo" Magaly Chávez revela que su relación con Alfredo fue muy violenta, pues contó que el conductor es muy inestable y que su carácter era muy explosivo. Pero lo que más sorprendió fue cuando dijo que vivió una situación muy parecida a la que el actor estuvo involucrado en La Casa de los Famosos, programa del que es integrante actualmente.

La modelo confesó que vivió una situación muy violenta con él y que estuvo a punto de pegarle, pero no solo eso, durante el conflicto Adame estuvo a punto de sacar una pistola.

"Hubo un enfrentamiento muy fuerte, como el que acaban de ver en 'La Casa de los Famosos' que yo pensé que me iba a pegar. ¿Qué otra cosa se inventó? Que soy transexual, mira ya me río porque obviamente sí es algo me afecta, que me afectó, por eso está demandado por violencia de género", dijo Magaly sobre las acusaciones que ha hecho su ex en contra de ella.