Manelyk y Mariana González se pelean en plena gala en La Casa de los Famosos: "Estás aquí afuera"

Momentos de tensión se vivieron en La Casa de los Famosos 4, sin embargo, esta vez no solo fueron provocados por las celebridades que todavía están participando, sino por el panel de invitados. Y es que Manelyk y Mariana González se pelearon durante la gala del reality, haciendo uno de los momentos más comentados de la noche.

Este domingo 25 de febrero se realizó la gala del reality show, en donde los panelistas y eliminados opinaron sobre los recientes acontecimientos dentro de la casa. En ese momento Mariana González recalcó la importancia que ella tenía dentro del equipo, ya que era la encargada de la cocina, pues además de preparar el alimento, también calculaba los suministros.

Manelyk González es una panelista debido a que estuvo en LCDLF primera temporada IG @manelyk_oficial

Así fue la pelea de Manelyk y Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr

Fue entonces cuando Manelyk González expresó que ser la encargada de la comida no garantiza una buena estrategia, pues prueba de ello es que fue la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos, ya que el público no le pareció interesante o causó alguna empatía en ellos.

“Sabes, no sabía lo importante que era yo, porque era una líder. Ponía paz. Me pedían permiso hasta para agarrar una avena. Yo veía unión. Me preocupaba por la comida. Hay gente que minimiza la comida como Mane”, dijo la esposa de Vicente Fernández Jr., quien inmediatamente después recibió una réplica de la exintegrante de Acapulco Shore: “No lo minimizo, pero si no, no hubieras salido, reina”.

“Es que tú sabes hacer otro tipo de cosas. Yo sí sé cocinar”, arremetió Mariana contra la influencer, quien, como es costumbre, no que quedó callada y dijo: “Yo sé. Yo estuve ahí. Yo también sé cocinar, reina. Aviéntate la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, pero ve. Estás aquí afuera. Ve a cocinar a tu casa”.

Paran la pelea de Manelyk y Mariana González

Ambas celebridades se enfrascaron en una serie de comentarios en un tono muy alto, por lo que el conductor Nacho Lozano tuvo que parar la discusión. El presentador del reality destacó que se estaban interrumpiendo, lo que era una falta de respeto para el público, ya que no se podía escuchar el argumento de cada una, y fue así como la tensión disminuyó.