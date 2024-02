"Pareces loca": La Bebeshita se pelea con Cristina y Maripily, hubo manotazos

Momentos de tensión fueron los que vivieron los seguidores y los participantes de "La Casa de los Famosos 4" después de que "La Bebeshita", una de las participantes más queridas de la competencia, se enfrascara en una intensa discusión con otras dos participantes.

Después de la nueva Gala de Nominación del reality de Telemundo, los ánimos se encendieron entre las participantes, quienes al parecer no estaban de acuerdo con los resultados. Fue en ese momento donde se registró la controversia que estuvo a nada de salirse de control.

La Bebeshita se pelea con Cristina Porta y Maripily Rivera

Justo cuando estaban preparando la cena, Cristina Porta se enfrascó en una intensa discusión con "La Bebeshita", pues la acusó de ponerla en contra de los participantes del cuarto "Tierra". Además, le dijo a la exconductora de "Venga La Alegría" que le ha mentido en más de una ocasión: "Me quejo de que venga a meterme contra Tierra, me has mentido", le reclamó.

Fue en ese momento en donde "La Bebeshita" enfureció al decirle que siempre le ha brindado su apoyo e incluso le ha dado algunos consejos para que prolongue su permanencia en "La Casa de los Famosos 4". La reconocida influencer le pidió a la española que no confíe en nadie, señalando a Maripily Rivera.

"Todo el tiempo te he estado apoyando. No confíes en todos", le gritó "La Bebeshita".

Después de calmar las aguas con Cristina Porta, "La Bebeshita" tuvo otra intensa discusión, pero ahora con Maripily Rivera. La pelea se encendió después de que la exintegrante de "Enamorándonos" manoteara en la mesa y saliera furiosa de la cocina.

"Pareces loca. Pensamos que eras buena persona", le dijo "La Bebeshita" a la Maripily.

Tras escuchar los argumentos de "La Bebeshita, quien aseguró que Maripily no está a gusto con su equipo, la actriz le recordó que los seguirá apoyando a pesar de que ellos la traicionen. Fue en ese momento donde "La Bebeshita" tomó la decisión de irse para que la situación no se saliera de control.