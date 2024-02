La Casa de los Famosos 4: esta es la pelea completa de Adame y Lupillo Rivera, así comenzó todo

El pasado lunes 19 de febrero se llevó a cabo la cuarta eliminación de La Casa de los Famosos en donde el público no favoreció a Mariana González, quien ha ganado fama tras convertirse en la esposa de Vicente Fernández Jr.

Sin embargo, tras su eliminación las cosas se pusieron color de hormiga dentro de La Casa de los Famosos pues Alfredo Adame y Lupillo Rivera protagonizaron una fuerte pelea en la cual estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Ya salió la pelea completa entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera.

Este martes, Telemundo canal encargado de la transmisión del exitoso reality show compartió con sus seguidores un video en donde se puede ver el momento exacto en donde el ex conductor del programa Hoy se lanza con todo en contra de Lupillo Rivera.

Sin embargo, muchos televidentes y seguidores del reality show que no pueden ver la transmisión 24/7 se han cuestionado cómo es que comenzó la discusión entre Adame y Rivera.

Y es que hay un tercer involucrado pues todo comenzó cuando Gregorio Pernía quiso hablar con las mujeres del cuarto fuego, pero al darse cuenta de ello, Alfredo Adame llegó a tratar de impedirlo y hasta corrió a quien dio vida a “El titi”.

Adame reclamó a Gregorio.

Luego de la petición de Adame, las mujeres se pusieron del lado del colombiano, y pidieron que respetaran, fue entonces que Adame salió muy enojado del cuarto.

Tras salir muy enojado, Lupillo le gritó a Adame desde la sala que se tranquilizara, lo que hizo entrar en cólera al exconductor de Hoy, por lo que se regresó a enfrentar al “Toro del corrido”.

Fue así como comenzó la fuerte discusión en donde las palabras altisonantes fueron las protagonistas y aunque no llegaron a los golpes, estuvieron a punto de hacerlo de no ser por el resto de los participantes que trataron de tranquilizar a ambas partes.

Durante la gala de este martes 20 de febrero, los conductores de La Casa de los Famosos cuestionaron a Lupillo Rivera y a Alfredo Adame sobre lo que había ocurrido, a lo que el intérprete de “El barzón” se le fue con todo al conductor pues asegura que afuera de la competencia se vengará de él.

“Las ofensas hacia mi madre no las perdono y la venganza es de un plato frío. Si no me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera y eso lo digo públicamente. Eso apuntenlo ahí si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para que cuando pase la venganza no batallen, para buscar al culpable, para que sepan que yo fui”, indicó Lupillo.