Lupillo Rivera promete vengarse de Alfredo Adame al salir de La Casa de los Famosos 4

La tensión crece en “La Casa de los Famosos” luego de la fuerte discusión entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame por la que tuvieron que intervenir sus compañeros para evitar que terminara en golpes. Y es que el cantante dejó claras sus intenciones de tomar venganza y se dijo dispuesto a todo por conseguirla aún si tiene que esperar a su salida del reality show.

Lupillo Rivera promete venganza contra Alfredo Adame

El exconductor de “Hoy” sumó un enemigo más a su lista, pues previo a la prueba de este martes 20 de febrero Lupillo Rivera aseguró que tomará venganza en su contra por lo que le dijo en la acalorada discusión que protagonizaron una noche antes y que puso en riesgo su permanencia en el programa.

“Las ofensas desde mi madre no las perdono y la venganza es de un plato frío. Sino me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera y eso lo digo públicamente. Eso apúntenlo ahí si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para que cuando pase la venganza no batallen, para buscar al culpable, para que sepan que yo fui”, indicó Lupillo.

¿Qué pasó entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame?

En redes sociales se difundieron imágenes de la fuerte discusión entre el conductor y el cantante, pero el motivo se mantenía hasta ese momento como un misterio debido a que, señalaron internautas, apagaron las cámaras de “La Casa de los Famosos” durante varios minutos.

Más tarde Alfredo Adame explicó que todo habría comenzado cuando se lanzó en contra del actor Gregorio Pernía por las declaraciones sobre su propia familia. Ante esto Lupillo River no dudó en intervenir para defender a su compañero del cuarto Tierra, pero todo se salió de control y estuvo a punto de terminar en golpes.