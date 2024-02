Thalí García le envía emotivo mensaje a Lupillo Rivera tras su salida de La Casa de los Famosos: "deseo volvernos a encontrar"

Thalí García dejó a todos los televidentes en shock después de que se escapó de La Casa de los Famosos 4. Debido a que rompió una de las reglas más importantes, la actriz quedó descalificada del reality, por lo que antes de decirle adiós al programa, mandó un mensaje a Lupillo Rivera, uno de sus aliados en el juego y con quien se le vinculó sentimentalmente.

Ella era una de las favoritas del público en el cuarto "Tierra", sin embargo, durante estas últimas semanas tuvo diferentes peleas con sus compañeras, desde Leslie Gallardo hasta Maripily Rivera. Ante esta situación y la incapacidad de estar comunicada con su familia, la modelo decidió dejar la casa, pues indicó que en los últimos días se había sentido muy ansiosa.



Thalí García fue descalificada de LCDLF4 IG @lacasadelosfamosostlmd

Thalí García manda un mensaje a Lupillo Rivera

Thalí García se presentó en el foro de La Casa de los Famosos para hablar del por qué decidió abandonar la competencia. Asimismo, debido a que no se pudo despedir de sus compañeros dentro del reality, la producción le dio la oportunidad de mandar un mensaje, en especial a Lupillo Rivera, con el que había formado una amistad.

"Para mi ha sido un honor Lupillo compartir estas semanas contigo, que me abrieras tu corazón que me escucharas, que me vieras, me enseñaras a jugar billar. Sin duda deseo volvernos a encontrar fuera de la casa. Discúlpame si sientes que te abandoné. A la familia de Tierra, a pesar de que tuvimos muchas diferencias, están en mi corazón. Los amo. Y tú para siempre vas a encontrar una amiga, un puerto seguro, alguien que te quiere, te admira y te respeta", dijo entre lágrimas.

¿Lupillo Rivera y Thalí García se enamoraron?

Desde los primeros días Lupillo Rivera y Thalí García tuvieron una buena relación, muchos fanáticos aseguraban que los dos tenían química, sin embargo, la actriz y modelo está casada con el director de telenovelas Felipe Aguilar Dulcé, por lo que después de que el hermano de Jenni Rivera admitiera que le gustaba, varios televidentes indicaron que le daba alas.

Ahora, el cantante de regional mexicano se encuentra desconcertado por la salida de Thalí, y hay que esperar si la producción le pasa el mensaje que le dio la actriz.