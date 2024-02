Manelyk confiesa por qué no se podía embarazar de Jawy: "quería tener un hijo"

Manelyk González reveló que deseaba tener hijos con Jawy, sin embargo, durante su relación, la exintegrante de Acapulco Shore no se pudo embarazar. La influencer confesó los motivos por lo que cree que le fue imposible concebir un bebé con su entonces pareja y si aún tiene planeado convertirse en mamá.

Este fin de semana, Mane, como la llaman de cariño, estuvo en una entrevista con Yordi Rosado, en donde habló de su pasado y cómo es que llegó a ser una de las estrellas más importantes del reality show de MTV, así como los próximos proyectos que tiene para el futuro.

Sigue leyendo:

¿Por qué tanto odio? Las FUERTES declaraciones de Manelyk vs Leslie Gallardo que son virales

“No la soporto”, Manelyk González estalla contra Leslie Gallardo por su actitud en la Casa de los Famosos

¿Por qué Manelyk no se pudo embarazar de Jawy?

Durante la conversación, Manelyk confirmó que Jawy y ella querían tener gemelos, así que asistieron a una clínica de fertilidad, sin embargo, aunque la artista estaba en tratamiento y deseosa de hacer una familia con su entonces novio, no pudo. De acuerdo a lo que explicó, ella sentía que era karma o un bloqueo debido a que cuando tenía 15 años decidió interrumpir un embarazo.

La exAcashore detalló que cuando era adolescente tuvo un novio, del cual quedó embarazada, pero al ser tan jóvenes y no tener recursos para mantener un bebé decidieron abortar. Mane le pidió ayuda a su hermana mayor para que la orientara y la acompañara a una clínica, no obstante, esta no fue una experiencia grata para ella.

Manelyk González reveló que se embarazó a los 15 años IG @manelyk_oficial

"No hay vuelta atrás y no sabes si vas a quedar bien, si vas a poder tener hijos otra vez. Yo estaba mal, estaba triste, arrepentidísima y creo que mi hermana le comenta a mi papá y mi papá a mi mamá”, contó sobre cómo lo tomaron sus padres, a quienes les tenía miedo debido a su complicada relación.

Manelyk asegura que terminó con Jawy porque no podían tener hijos

Con respecto a su relación con Jawy, Mane indicó que esta fue uno de los motivos por los que terminó su noviazgo con su expareja, quien también deseaba convertirse en padre, sin embargo, nunca pudieron lograr que la también conductora se embarazara.

Manelyk y Jawy terminaron por no poder tener hijos Foto: Archivo

“Tomé terapia ya de grande, son cosas que como mujer te marcan (…), con mi novio Jawy nunca pudimos embarazarnos y no quiero hablar de un Dios y un castigo, pero en ese momento sí decía que era karma, creo que fue otro de los problemas por el que nos separamos, era una obsesión de que quería tener un hijo”, destacó Manelyk, quien dejó claro que actualmente se está enfocando en su carrera.