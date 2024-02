Alfredo Adame amenaza con quemar la casa de Lupillo Rivera si es expulsado de La Casa de los Famosos

La tensión crece en “La Casa de los Famosos 4” por las rivalidades que se han formado entre algunos de sus integrantes, como la de Alfredo Adame y Lupillo Rivera que han llevado al punto de lanzar advertencias. Como la del conductor, quien externó su preocupación por ser expulsado tras la pelea que tuvo con el cantante y amenazó con quemar su casa si eso sucedía.

Alfredo Adame lanza amenaza a Lupillo Rivera

Desde que comenzó la cuarta temporada del reality show Alfredo Adame ha estado más de una vez en riesgo de ser eliminado; sin embargo, en esta ocasión el temor creció debido al pleito que sostuvo con Lupillo Rivera y por el que estuvieron a punto de llegar a los golpes. Algo sobre lo que el conductor ya había recibido una advertencia de la producción previo a su participación, asegurando que eso le costaría su lugar.

Alfredo Adame amenaza con quemar la casa de Lupillo Rivera si es eliminado de LCDLF4. Foto: IG @adame.goldenboy

Por ello, en la reciente gala lanzó una amenaza asegurando que de ser eliminado quemaría la casa de Lupillo Rivera. “Donde me hubieran sacado, pasado mañana estuviera en California quemándole su casa al pend*** de Lupillo”, dijo entre risas el también actor al resto de sus compañeros.

Lupillo Rivera promete vengarse de Alfredo Adame

Previamente, el intérprete de “Despreciado” también lanzó una fuerte advertencia al exconductor de “Hoy” asegurando que tomaría venganza por lo que se dijo durante la acalorada discusión. Aunque en aquel momento no dudó en hacerlo frente al resto de los participantes con la intención, indicó, de que las autoridades supieran que fue él quien le habría hecho daño.

“Las ofensas desde mi madre no las perdono y la venganza es de un plato frío. Sino me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar afuera y eso lo digo públicamente. Eso apúntenlo ahí si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para que cuando pase la venganza no batallen, para buscar al culpable, para que sepan que yo fui”, dijo molesto el cantante.