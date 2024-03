"Eres un inutil": Alfredo Adame arremete contra La Divaza, el influencer se defiende de sus comentarios

Alfredo Adame y La Divaza tuvieron un enfrentamiento en el último programa de La Casa de los Famosos 4, en donde el actor arremetió contra el influencer debido a que han tenido diferencias en los últimos días, sin embargo, la celebridad de internet no se quedó callado, por lo que se defendió de los comentarios ofensivos del exconductor de Hoy.

La noche de este domingo fue la gala de posicionamiento en la que Adame decidió colocarse atrás de La Divaza, quien está sentenciado. El actor estaba muy molesto con el influencer venezolano, pues aseguró que debido a sus "mentiras" tuvo un problema con Ariadna Gutiérrez.

Sigue leyendo:

Entre lágrimas, Carlos Gómez le pide perdón a Rodrigo Romeh tras golpearlo: "pagué el precio más alto"

Juan Rivera hace fuerte amenaza a Alfredo Adame por insultar a su mamá

Alfredo Adame se lanza contra La Divaza

“Le has envenenado la cabeza a Ariadna. No sé qué tanto le has dicho, cosa que la llevó de tu manita a una confrontación conmigo. Inútil porque eso no debió haber pasado. Además, pusiste palabras en mi boca que yo había dicho que ella era una cosa que jamás diría”, aseguró Adame, quien destacó que intentó hacer una buena relación con el venezolano.

“Traté de construir una relación basada en la amistad y el respeto. Pero ya veo que con una persona tan baja, sucia y frustrada como tú no se puede lograr nada. Atacas como hombre y te defiendes como mujer. Eres un inútil que no sirves para nada, ni siquiera para dar show”, finalizó el exconductor de Hoy su posicionamiento.

Alfredo Adame ha tenido varios enfrentamientos con sus compañeros de LCDLF Foto: La Casa de los Famosos

La Divaza se defiende de Alfredo Adame

En tanto, Pedro Luis João Figueira Álvarez, nombre real del influencer, no permitió que Adame y se defendió de sus fuertes comentarios. El creador de contenido insistió que el polémico actor sí le había faltado al respeto a su compañera y que además, debería de no estar en la competencia debido a que lanza discursos de odio contra las mujeres, principalmente.

“Para mí tú perdiste el poquito respeto que te tenía cuando llamaste a mi amiga zorr*, que de prepago no la bajaste. Lamentablemente sigues diciendo mensajes de odio hacia las mujeres. No tienes redes sociales por una razón y por esa misma razón no creo que debas de estar en televisión, y creo que deberíamos hacer responsable a Telemundo por permitir a una persona con este discurso de odio en este programa”, alegó el titular de "Radio Divaza".