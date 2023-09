VIDEO: Apio Quijano se mantiene fiel a Sergio Mayer y se niega a subir al escenario con GB5 durante los "90's Pop Tour"

Han pasado varias semanas desde que terminó "La Casa de los Famosos México", sin embargo, sus miembros siguen dando mucho de qué hablar tanto por lo que ocurrió durante el reality show como los escándalos que poco a poco han surgido tras el final del programa. Uno de los más impactantes incluye a Sergio Mayer, quien mientras se encontraba aislado del mundo, quedó fuera de la agrupación de Garibaldi, quienes tendrán un reencuentro bajo otro nombre.

Mucho se ha dicho de GB5, la nueva agrupación conformada por todos los miembros de Garibaldi, a excepción de Sergio Mayer, pues mientras los cantantes afirman que no hay enemistad entre ellos y que fue el propio expolítico quien decidió no formar parte de este nuevo proyecto, "El Tata" ha demostrado su descontento por esta decisión. Como era de esperarse, sus hermanos del "Team Infierno" lo han respaldado de forma increíble e incluso Wendy Guevara afirmó que la decisión de los artistas fue "una gatada" y ahora Apio Quijano salió en defensa de su gran amigo.

Afirman que todo el team sigue en contacto. (Foto: Archivo)

Apio Quijano se lanza contra GB5 y no los apoyará durante los "90's Pop Tour"

En las últimas horas se volvió viral en distintas plataformas un video tomado de un en vivo que realizó el integrante de Kabah con el líder del "Team Infierno" y durante la conversación fue imposible que no tocaran el tema de los "90's Pop Tour", un proyecto en el que Apio Quijano participa y en el que también se encuentras los cantantes de Garibaldi. Y como bien se sabe, además de las presentaciones individuales de cada agrupación, hay momentos en los que todos los artistas se reúnen y ante ello, el intérprete de "La calle de las sirenas" les hizo el feo a los ex compañeros de Mayer.

Durante la transmisión en vivo, Apio fue muy claro e incluso le sacó una sonrisa a su líder cuando afirmó que "yo no me voy a subir a las canciones de GB5"; y mientras se reía de lo que acababa de decir, el esposo de Issabela Camil celebró la decisión con un "te amo" en el que una vez más reiteró la hermandad que guardan los ex participantes de "La Casa de los Famosos México". Sin embargo, un detalle que llamó la atención del público es que además del integrante de Kabah, los fans se mantendrán firmes al team.

Sergio Mayer se ha dicho triste y decepcionado por no hacerlo parte de GB5. (Foto: Archivo)

"Ha habido gente que ya compró boleto y que me dijo que cuando salga (GB5) van a comenzar a gritar: '¡Team Infierno, Team Infierno!", dijo Sergio Mayer ante los espectadores.

Ante ello, su compañero y el único eliminado por el público durante la transmisión del reality show, respaldó la decisión de los fans de sabotear al nuevo grupo conformado por los ex Garibaldi. "La verdad es que creamos una familia súper especial", comentó al recordar que el programa los unió como nunca. Finalmente, Sergio Mayer agregó que "todos los días los seis nos comunicamos; a veces unos, a veces otros", dando a entender que hay Team Infierno para rato.

En el video que se hizo viral se leen todo tipo de opiniones, aunque predominan las que critican a GB5 y respaldan al cantante con comentarios como "Garibaldi es Mayer, pese a quien le pese", "qué es GB5", "gracias Apio, la verdad me hubieras roto el corazón cantando con ellos", "eso se llama lealtad, como como esos GB5", todos deberían ir con un paliacate al concierto", "ejemplo de lealtad y dignidad" y "no esperábamos menos de ti".

