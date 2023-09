Sergio Mayer habla del regreso de Garibaldi, revela que no lo invitaron: "estoy decepcionado y triste"

Hace unos momentos te informamos que los exintegrantes del grupo "Garibaldi" confirmaron su regreso a los escenarios con el nombre de "GB5" y sin la presencia de Sergio Mayer, uno de los famosos más destacados de la agrupación que consiguió gran parte de su fama en los años ochenta.

Durante su presentación Katia Llanos, Víctor Noriega, Luisa Fernanda, Charly López y Patricia Manterola -los exintegrantes de "GB5"- explicaron que Sergio Mayer no quiso formar parte del regreso de "Garibaldi", pues presuntamente tenía la intención de formar una nueva banda sin sus excompañeros.

Tras el anuncio del regreso de "Garibaldi" sin su presencia, el galán de televisión, Sergio Mayer concedió una entrevista en la que habló sobre los verdaderos motivos de su "salida" y si realmente tiene la intención de formar una nueva banda sin ninguno de sus excompañeros.

En su canal de YouTube, el experto en temas de la farándula, Edén Dorantes compartió la entrevista con Sergio Mayer, quien dijo estar muy contento por sus excompañeros de "Garibaldi" en su regreso a los escenarios con el nombre de "GB5". El finalista de "La Casa de los Famosos México" les deseó el mayor de los éxitos.

Al ser cuestionado sobre si existe un pleito con sus excompañeros de "Garibaldi", "El Tata" dijo que no y que el verdadero motivo de su ausencia en la gira de "GB5" es que no lo invitaron. Confesó que se siente demasiado "decepcionado y triste" por la decisión de sus compañeros.

"No hay pleito, me hubiera encantando que me invitaran. Estoy decepcionado y triste, no me invitaron", señaló.