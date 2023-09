Garibaldi anuncia su vuelta a los escenarios, pero sin Sergio Mayer, ¿por qué no quiso regresar?

Uno de los grupos más exitosos de la década de los 80’s fue “Garibaldi” quienes posicionaron algunos de sus temas en las listas de popularidad de aquellos años como “Banana”, “La Ventanita”, entre otras más.

A casi 40 años de haber salido por primera vez a un escenario, algunos de los integrantes originales han tomado la decisión de regresar y consentir a sus seguidores, sin embargo, el gran ausente en este reencuentro fue Sergio Mayer, quien tras su paso por “La Casa de los Famosos México” no quiso ser parte de este reencuentro.

Sergio Mayer no es parte del reencuentro de GB5

Foto: IG @sergiomayerb

Aunque hace algunos meses, Sergio Mayer sí se presentó con el resto de sus compañeros en algunas presentaciones especiales que tuvieron en el show de “Los 90’s pop tour”, esta vez “El tata” como fue nombrado dentro del reality, no quiso unirse al reencuentro.

Debido a lo anterior, solamente Katia Llanos, Víctor Noriega, Luisa Fernanda, Charly López y Patricia Manterola serán quienes estarán de regreso en el escenario interpretando los éxitos que los llevaron a ser una de las agrupaciones más famosas de los 80.

Están felices con el nuevo proyecto

Foto: Ig @victoria.nueve

En conferencia de prensa los integrantes de “GB5”, nombre con el que regresan a los escenarios, fueron cuestionados por qué Sergio Mayer no será parte de este regreso.

De esta manera, los integrantes de G5 aseguraron no tener ningún tipo de problema o estar peleados con Sergio Mayer,y dejaron claro que incluso no están distanciados de “El tata”.

Tras la conferencia de prensa en la que anunciaron su regreso como GB5, Sergio Mayer fue cuestionado al salir de Televisa sobre el reencuentro de sus compañeros, sin embargo, el exparticipante de LCDLFMX aseguró que él no fue requerido para este regreso de Garibaldi.

“Les deseo lo mejor, les deseo todo el éxito porque son mis hermanitos de vida y no, pleito no hay, (¿no quisiste participar?) no al contrario, a mi me hubiera encantado que me invitaran estoy decepcionado y triste por que no me invitaron, pero nada más”