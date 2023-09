Así fue el reclamo de Sergio Mayer a Bárbara Torres por hablar de sus hijas: "no tienes madre sentarte aquí"

Sin duda alguna, “La Casa de los Famosos México” fue uno de los proyectos más exitosos de los últimos meses para la televisión mexicana, y es que vimos reunidos a diversas personalidades que nos hicieron llorar, enojarnos, y reír con sus ocurrencias.

Sin embargo, de las cosas más recordadas fueron las fuertes peleas que se suscitaron entre algunos de los competidores, pero sin duda quien siempre estuvo en el ojo del huracán fue Bárbara Torres pues siempre busco confrontarse con la mayoría de sus compañeros, aunque ella decía que era lo contrario, el público se dio cuenta que la actriz es quien siempre buscaba los problemas, como la vez que se metió con la familia de Sergio Mayer, por lo que éste la confrontó una vez que salieron de la competencia.

Durante su participación en el programa Pinky Promisse, algunos de los integrantes del “Team infierno” recordaron todo lo que Bárbara Torres dijo e hizo dentro de “La Casa de los famosos México”.

Fue entonces que Sergio Mayer reveló que ahora, luego de haber salido de la competencia, él vio algunos videos, entre ellos el momento en el que Bárbara Torres se lanzó en contra de las hijas del ex Garibaldi, por lo que en cuanto la tuvo de frente no se contuvo y se le fue con todo.

“Le dije:’no tienes madre sentarte aquí, le dije, ¿cómo te atreves?, la familia no se toca, a mi dime lo que quieras pero a mi familia no, y a mis hijas menos, que son menores de edad’, ‘ay no Sergito ya pedí perdón’, le dije: ‘eso no es de pedir perdón, te la mamaste’”, contó Sergio Mayer