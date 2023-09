Wendy arremete contra Garibaldi por hacerle una “gatada” a Sergio Mayer: "hay que ver cuántos recintos llenan"

El mundo del espectáculo no deja de dar de qué hablar, en especial si se trata de los exparticipantes de "La Casa de los Famosos México" que, tras ganarse el cariño del público, se han convertido en los grandes protagonistas tanto de proyectos como de polémicas; sin embargo, quien más ha acaparado los reflectores es Sergio Mayer. Pues el "Tata" ya tuvo diferencias con Natalia Téllez y el resto de conductoras de "Netas Divinas", pero también con sus compañeros de Garibaldi.

Pues tras convertirse en el cuarto lugar del famoso reality show, los integrantes de la agrupación anunciaron su gran regreso, pero lo que llamó la atención es que lo harán sin Sergio Mayer, quien sí los acompañó durante los conciertos de “Los 90’s pop tour”. Ante ello todas las miradas se centraron en Katia Llanos, Víctor Noriega, Luisa Fernanda, Charly López y Patricia Manterola, quienes habrían dejado fuera al también político sin que esto arruine su relación con él o al menos eso se pensaba.

“No pasa nada, en realidad el año pasado estuvimos trabajando con él y de pronto decidió hacer una agrupación nueva, así fue como se dieron las cosas, básicamente. Hubo varios eventos y por ahí fluyeron fotografías con nuevos integrantes y nosotros respetamos lo que él haya decidido”, dijo Katia Llanos esta semana.

Wendy afirmó que el famoso del grupo es Sergio. (Foto: Archivo)

Tras la polémica que esta "agrupación nueva" trajo el propio cantante dejó clara su postura, aunque otras figuras del mundo de la farándula se han metido al debate para dejar en claro su apoyo Sergio Mayer. Una de ellas fue Wendy Guevara, quien sin pelos en la lengua demostró su molestia ante la "gatada" que Garibaldi le habría hecho al líder del Team Infierno. Durante una transmisión en vivo en redes sociales, la influencer mandó un contundente mensaje.

"Todos me han preguntado que qué opino de lo de Garibaldi. Ya les dije que nos la pasamos dando mucha publicidad, hasta Sergio, de las canciones del grupo. En La Casa de los Famosos las bailábamos los viernes, pero recuerden que una nunca sabe para quién trabaja, ahí está", dijo la influencer de "Las Perdidas".

Durante sus comentarios en contra de los otros integrantes de Garibaldi que sí están preparando su regreso a los escenarios, también explicó que mientras ellos los promocionaban dentro del reality show, por fuera "se estaba cocinando eso de sacarlo del grupo. Miren como uno nunca sabe lo que pasa o cómo te pueden hacer la gatada porque le hicieron la gatada". Por otro lado, se lanzó contra los cantantes por declarar que no se encontraban en malos términos y a pesar de ello lo dejaron fuera del proyecto.

Esta amistad se forjó dentro de LCDLF México. (Foto: Archivo)

"Pero bueno, cada quién. Yo opino solo eso, que se les dio mucha publicidad a las canciones y todo para que hicieran la gatada. Que feos modos, pero bueno, hay que ver y no es que uno desee cosas malas, pero hay que ver cuántos recintos llenan", añadió Wendy Guevara a sus polémicas declaraciones.

Sobre esto último y para concluir con el tema, Wendy también explicó que con esto se verá se de verdad tienen o no un impacto, ya que el haber participado en “Los 90’s pop tour” no se compara con esto, pues "se llenan porque van muchos, va OV7, va Kabah, van muchos y así. Obviamente muchos conocen canciones de ellos (Garibaldi), pero yo no iría si no va el del pañuelo porque hay que ser sinceros, aquí el famoso del grupo es el Sergio, la neta".

SIGUE LEYENDO

Sergio Mayer responde a las disculpas de Natalia Téllez, reitera que se sintió agredido: “Iba más encaminado a una descalificación”

Angélica Rivera reaparece en el karaoke con canción de Luis Miguel y enloquece al público: VIDEO

Venessa Claudio derrochó sensualidad en Instagram, pero salió tundida por "abusar del Photoshop"