Sergio Mayer responde a las disculpas de Natalia Téllez, reitera que se sintió agredido: “Iba más encaminado a una descalificación”

Durante las últimas horas el nombre de Sergio Mayer ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que difundió un video en su perfil de Instagram en el que aceptó las disculpas de Natalia Téllez por haberlo hecho sentir incómodo durante una entrevista en “Netas Divinas”, sin embargo, el exparticipante de “La Casa de los Famosos” reiteró que se sintió agredido por lo que se cree que la polémica podría seguir creciendo durante los próximos días.

Toda esta polémica se originó hace un par de días atrás cuando Sergio Mayer utilizó sus redes sociales para contarle a sus fans que había vivido una amarga experiencia en “Netas Divinas” pues detalló fue incomodado y agredido por las conductoras del programa, en especial por Natalia Téllez, con quien sostuvo un intenso debate, aunque no precisó de qué tema, pero invitó a sus seguidores a que vieran el programa y dieran su opinión, pero lamentó que el referido programa trate de tal manera a sus invitados.

Sergio Mayer señaló que su participación en "Netas Divinas" le dejó un mal sabor de boca. Foto: IG: sergiomayerb

Tras los señalamientos de Sergio Mayer, Natalia Téllez se convirtió en blanco de fuertes críticas y horas más tarde, la conductora también utilizó sus redes sociales para ofrecerle disculpas al líder del “Team Infierno”, además aseguró sentirse apenada y lamentó haber hecho sentir de tal manera al esposo de Issabela Camil, no obstante, mencionó que no fue su intención y que solo se había exaltado por el calor del intenso debate que sostuvieron, pero reiteró que no fue nada personal.

Natalia Téllez reconoció sentirse apenada por su actitud con Sergio Mayer. Foto: IG: natalia_tellez

Sergio Mayer reitera que se sintió agredido, pero reconoce el valor de Natalia Téllez

Tras haber ofrecido disculpas públicas, Natalia Téllez tuvo que esperar más de 24 horas para obtener una respuesta de Sergio Mayer, quien a través de un nuevo video aceptó las disculpas de la conductora de “Netas Divinas”, pero reiteró que se sintió agredido durante su participación en el programa en el que también participa Paola Rojas, Daniela Magun, Consuelo Duval y Galilea Montijo.

“Hola, Natalia Téllez, escuché tu mensaje, quiero decirte, primero que nada que a mí me encanta el debate, la confrontación el intercambio de opiniones y creo que, definitivamente, lo que pasó en el programa no lo sentí como tal, sentí que iba más encaminado hacía una descalificación y hacia ciertos señalamientos, pero bueno, independientemente de eso, tiene un reconocimiento el que hayas tenido el valor de ofrecer una disculpa, te lo valoro mucho, eso habla de la calidad humana que tienes, no es fácil reconocer errores y menos públicamente, te mando un abrazo, espero tener la oportunidad de coincidir en otros proyectos a fin de cuentas estamos en la misma empresa”, sentenció Sergio Mayer.

Para finalizar, Sergio Mayer también les agradeció a sus seguidores por el apoyo que ha recibido durante los últimos días y señaló que ya no es necesario que vean el programa pues con las disculpas ofrecidas por Natalia Téllez se confirma que sus palabras fueron verdad, no obstante, todavía no se sabe cuándo se estrenará el referido capítulo de “Netas Divinas”.

