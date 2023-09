¿Maribel Guardia ha cantando para el narco? esto dijo la también actriz: VIDEO

El mundo del espectáculo se ha visto ligado al del narcotráfico luego de que investigaciones han relacionado a algunas famosas con los líderes de los cárteles con más presencia en el país y aunque cada una se ha defendido a su manera, algunos cantantes también se han visto obligados a cancelar sus conciertos y presentaciones en ciertos estado ante amenazas de muerte por parte del crimen organizado. Sin embargo, el panorama es distinto para cada celebridad y ahora fue Maribel Guardia la que rompió el silencio sobre estos grupos.

Maribel Guardia revela que nunca ha dado shows privados para el narco

La actriz y cantante ofreció una entrevista a distintos medios de comunicación este fin de semana y aunque entre sus declaraciones más fuertes destacó su completo apoyo a Aracely Arámbula tras afirmar que Luis Miguel es un deudor alimentario, Maribel Guardia también salió a la defensa de sus compañeras y amigas que han sido señaladas recientemente de haber sido novias de narcotraficantes o de haber recibido regalos de ellos. Asimismo, dejó en claro que ella es muy cuidadosa y que nunca ha cantado para el crimen organizado.

La cantante negó hacer conciertos privados. (Foto: Archivo)

A pregunta expresa de qué opina sobre estos señalamientos que incluyen a Galilea Montijo, Raquel Bigorra, Karla Panini y Karla Luna, Maribel Guardia expresó que es una pena "que las involucren en esto" y que si realmente hay pruebas las den a conocer. Por su parte, explicó que a ella no le consta que las acusaciones sean verdaderas, no sin antes defender a las figuras con las que ha compartido la gran pantalla.

"No creo que a muchas de ellas les hiciera falta andar con alguien de dinero porque son mujeres trabajadoras, productivas, independientes y sobre todo muy, muy trabajadoras, entonces me cuesta mucho creerlo", dijo.

Luego de que los reporteros le comentaron que en las acusaciones también salió manchado el nombre de Joan Sebastian, su ex pareja y con quien tuvo un hijo, al "Aventurera" precisó que ella como mujer se ha "salvado" de estos señalamientos y, por supuesto, de haber tenido que ofrecer shows para grupos criminales. De acuerdo con lo que contó, esto en parte ha sido gracias a su esposo, Marco Chacón, quien es el encargado de organizar sus presentaciones.

"Mi marido por ejemplo no me deja cantar, por ejemplo, en casas o en lugares, fiestas nunca he cantado más que en palenques, jaripeos, rodeos, pero sí el mundo del narco está muy cercano a todo esto y a los hombres les toca más difícil", confesó Maribel Guardia. Por otro lado, explicó que en muchos casos los artistas no se pueden negar a ir a cantar a una fiesta y aunque las "mujeres corremos más peligro", detalló que ellas pueden negarse, mientras que en un hombre está mal visto que se niegue.

Reiteró que nunca se ha presentado en eventos o fiestas privadas, a excepción de familias que son conocidas suyas, ante ello reiteró que nunca cantaría para el narco y además indicó que su esposo es quien más la cuida. "Jamás en otro lado porque mi marido me cuida mucho en eso porque hay que cuidarse; tenemos que protegernos y ahora está la cosa mucho más difícil que cuando yo empecé".

Finalmente, Maribel Guardia dijo que ella nunca se ha visto relacionada con ese mundo y ante la pregunta de si ha recibido algún detalle, expresó que "los regalos comprometen; si tú recibes un regalo es abrir la puerta a que te pidan algo a cambio, nadie da nada así porque sí".