Karla Panini y Americo Garza revelan que Karla Luna tuvo una relación extramarital con un narcotraficante

El lanzamiento del nuevo libro de Anabel Hernández, “Las señoras del narco: amar en el infierno”, ha causado un gran revuelo al interior de la industria del espectáculo debido a que la periodista señaló a distintas celebridades de la farándula que presuntamente están o estuvieron vinculadas con distintos personajes del narcotráfico y en dicho texto la escritora relacionó a “Las Lavanderas” con Arturo Beltrán Leyva, no obstante, Karla Panini salió a deslindarse de dicho señalamiento y junto a Américo Garza revelaron que la fallecida Karla Luna sí sostuvo una relación sentimental con el mencionado capo.

Fue a través de un video que dura poco más de 20 minutos en el que Karla Panini y Américo Garza realizaron las delicadas acusaciones contra la fallecida Karla Luna y para empezar mencionaron que no hubieran querido hacer tales revelaciones debido a la gravedad de las mismas, no obstante, se vieron obligados a hacerlo para desmentir las acusaciones en su contra que hace Anabel Hernández en su nuevo libro, además, la ex “Lavandera” señaló que ejercerá acciones legales contra distintas personas y medios que han utilizado su nombre para obtener algún beneficio económico a costa de su reputación.

En dicho video, Karla Panini citó diversos fragmentos del nuevo libro de Anabel Hernández donde se le vincula con Arturo Beltrán Leyva, no obstante, fue contundente al negar dicho vínculo y fue aquí donde señaló que Karla Luna sí tuvo una relación extramarital con el capo y hasta detalló que Américo Gallego le perdonó dicha infidelidad, además, mencionó que cuando el líder criminal fue abatido, la fallecida integrante de “Las Lavanderas” lloró dejando ver lo importante que era el capo para ella.

“Aclaro que yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él, hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso, en el 2008, Américo Garza había decidido terminar con ella, yo nunca tuve contacto con él, en ese mismo año, en el 2008, Karla Luna llega y me dice que ya volvió con Américo, que ya le había perdonado esa infidelidad con ese capo, en el 2009, Karla me enseña una fotografía de ese señor, yo no lo conocía, no tenía idea de que era líder de un cartel y me dice que ese es el hombre con el que se había involucrado, me di cuenta que era una persona importante para ella, porque lloró cuando falleció, cuando lo agarraron, no tengo idea quién lo agarró”, señaló Karla Panini.

Karla Panini y Américo Garza negaron categoricamente haber tenido vínculos con Arturo Beltrán Leyva. Foto: IG: kpaninimx

Cabe mencionar que, las palabras de Karla Panini fueron respaldadas en todo momento por Américo Garza, quien también ofreció algunos otros detalles de la infidelidad de su exesposa, además, también negó los señalamientos en su contra en los que se asegura que él mismo era el encargado de incentivar a la madre de sus dos hijas a que siguiera con la relación con el capo pues supuestamente así obtenía favores económicos, además, también aprovechó para aclarar que no se quedó con un solo peso de Karla Luna como se ha dicho en más de una ocasión.

SIGUE LEYENDO:

Adrián Marcelo y Karla Panini se burlan de las mujeres con sobrepeso: "Están mal"

"Se dice de mí": El documental de Karla Panini para contar su verdad sobre la polémica con Karla Luna