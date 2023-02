Adrián Marcelo y Karla Panini se burlan de las mujeres con sobrepeso: "Están mal"

Adrián Marcelo vuelve a estar en la polémica debido a sus recientes declaraciones hacia las mujeres con sobrepeso, pues destacó que estaban mal y que no se merecían estar en las portadas de revista. Ante sus comentarios, Karla Panini soltó algunas risas, y volvió a colocarse en el centro de atención debido a que no es muy querida por los usuarios de redes sociales. Como era de esperarse, sus palabras y burlas ya se hicieron tendencia en plataformas digitales por algunos internautas que exhiben su presunta "gordofobia".

El miércoles, se lanzó un nuevo episodio del podcast "Mal Influencers", proyecto en el que está Karla Panini y el personaje de Ernestina del Mar. En el capítulo 32 fue como invitado el polémico conductor de Multimedios, quien siempre genera debate con sus declaraciones y esta vez no fue la excepción, pues durante la conversación comenzaron a hablar sobre las personas que tienen algunos kilos de más, y el regiomontano se expresó con palabras despectivas, sobre todo de las mujeres.

"Las gordas están mal", Adrián Marcelo

"Me siento con la libertad de mandar a la ver** a una gorda si se me acerca, la neta lo haría contento”, dijo Adrián durante su intervención, mientras se escucha que en ese momento la ex "Lavandera" comenzó a reír, sin embargo, trató de mediar la situación. "No puedes", aseguró Panini, quien intentó hacer entrar en razón al influencer y conductor, que, de acuerdo a lo que él ha dicho, le gusta hacer "bromas de humor negro".

“Las gordas están mal Karla, si en algo vamos a estar de acuerdo, las gordas están mal”, agregó la estrella de televisión, quien enseguida fue secundado por Jaír Villarreal, en su papel de Ernestina del Mar, quien agregó que es "por salud". No obstante, Adrián Marcelo siguió despotricando y ahora indicó, sin mencionar nombres, que las personas con cuerpos grandes no deberían de estar en la portada de una revista, haciendo recordar a los usuarios el caso de Michelle Rodríguez.

"Porque ahora salen en revistas y posando, talla extra, no, no, no, no hiciste nada para merecer una portada gorda, trag*r, ¿cuál es el mérito de comer sin parar? No hay disciplina, no a las gordas”, dijo Adrián Marcelo, mientras los demás asistentes del programa se reían. No obstante Karla Panini aseguró que aunque ella es una persona con una vida fitness, entiende los nuevos estereotipos: "Lo que pasa es que cada quien respeta su cuerpo, cada quien valora su cuerpo".

Fue entonces cuando el ex conductor de SNSerio interrumpió para decir "A ver, pero somos el país número uno Karla en enfermedades cardiovasculares”, insistiendo que la obesidad y el sobrepeso son problemas de salud, y haciendo que los conductores del podcast soltaran algunas risas con sus polémicos comentarios que ahora lo ubican en el ojo del huracán y es tendencia en plataformas como Twitter.

Adrián Marcelo habla de sus comentarios godofobicos

La mañana de este viernes 17 de febrero, Adrián Marcelo por fin tomó sus redes sociales para hablar sobre las acusaciones de gordofobia que hay en su contra. Sin embargo, en vez de pedir disculpas para aquellos que se sintieron ofendidos o hacer alguna reflexión al respecto, como es su costumbre, volvió a hacer mofa de la situación escribiendo un polémico mensaje en su cuenta de Twitter.

"A raíz de la polémica en la que una vez más me veo envuelto de queso, quiero aclarar que estaba bromeando. Siempre he abogado por la libertad y derechos de las personas con sobrepeso. Incluso creo que deberían organizarse y salir a marchar… diario… cómo 10 kms", escribió para después lanzar otro comentario: "Que ironía de tiempos. Los gordos diciéndote: Por más que quieras no voy a cambiar mi cuerpo y los transgénero diciéndote: Por más que no quieras, voy a cambiar de cuerpo".

Adrián Marcelo continúa con sus polémicos comentarios Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

Adrián Marcelo sacude la red al enseñar sus "pistolitas"

Adrián Marcelo es víctima de censura por mensaje a RBD: "Me querían dejar en silencio… 5 minutos"