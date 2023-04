Karla Panini celebra el cumpleaños de la hija de Karla Luna, así fue le festejo

Karla Panini dividió opiniones al celebrar el cumpleaños de la hija de Karla Luna, Nina Victoria, quien cumplió hace unos días 11 años de edad. La comediante ha sido duramente criticada desde que comenzó una relación con Américo Garza, que era esposo de su compañera en el show de "Las Lavanderas", y ahora, porque supuestamente no deja ver a los familiares de la artista fallecida a las pequeñas que viven con ella.

En redes sociales está circulando un video del momento en el que Panini festejó a la hija menor de su excompañera. En el clip se observa que desde muy temprano la familia se organizó para sorprender a la niña, ya que ella se encuentra dormida en su cama, cuando se empiezan a escuchar las "Mañanitas" entonadas por todos los miembros. En la imagen está Karla, que despierta a la cumpleañera, mientras que Américo sostiene un pastel y los demás siguen cantando el tema.

Así festejó Karla Panini a la hija de Karla Luna

En las imágenes difundidas por una cuenta de Twitter, se observa que la ex "Lavandera" le entregó un obsequio a Nina Victoria, quien al despertar no entendía qué era, pero después se mostró más emocionada. Posteriormente recibió los abrazos de la familia, el primero fue su papá Américo Garza, seguido de Karla Panini, la cual la estrechó con fuerza entre sus brazos y le dijo "Te amo", demostrando que a pesar de no ser su hija biológica, tienen una muy buena relación.

Como era de esperarse, el video dio mucho de qué hablar para los usuarios de redes sociales, pues Panini no es muy querida entre los internautas, que lanzaron algunas críticas en las plataformas digitales: "Que poca madre tener que despertar en la misma casa con esta bruja, después de saber toda la mierda que le hizo a mi mamá" y “Qué bueno que le dieron un celular para que la chamaca vea cómo son la madrastra y el papá”.

Desde hace muchos años, Karla Panini es blanco de críticas debido a la forma en la que inició su relación con Américo Garza, pues todavía estaba casado con Karla Luna, que se encontraba luchando contra el cáncer. Tras la muerte de la integrante de "La Lavandera" el 28 de septiembre de 2017, la pareja ya no escondió su amor, por lo que le hizo frente a todos sus detractores defendiendo que su noviazgo y posterior matrimonio no empezó como la gente piensa.

Karla Panini celebra el cumpleaños de Nina Victoria, hija de Karla Luna Foto: Captura de pantalla

Apenas el año pasado, la familia de Karla Luna denunció que Panini y Garza no los dejan ver a las pequeñas, Nina Victoria y Sara Valentina, pues ellos se quedaron con la custodia. Tanto el hijo mayor de la conductora y comediante, Rubén, como su hermana Erika, pidieron a las autoridades que los ayuden con este tema: “Le pido por favor al gobernador, Samuel García, a su esposa Mariana, que por favor nos ayuden, que la familia Luna tenemos cinco años luchando por ver a nuestras niñas y no es posible que no nos puedan resolver", expresó la familiar de Luna.

SIGUE LEYENDO:

Américo Garza asegura que Karla Luna lo engañó con un líder del narco

VIDEO | Hijo de Karla Luna despotrica contra Américo Garza y Karla Panini: "siempre le estuvieron mintiendo"