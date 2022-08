Américo Garza asegura que Karla Luna lo engañó con un líder del narco

Karla Panini y Américo Garza volvieron a la polémica después de que se defendieran de las recientes declaraciones de la familia de Karla Luna, quien está a punto de cumplir 5 años de fallecida. Por medio de un live en YouTube, la polémica pareja hizo varias revelaciones, entre ellas una en la que el ex de la comediante aseguró que la artista que luchó contra el cáncer lo engañó con un líder del narco.

Desde que se dio a conocer la relación entre Panini y Garza, fueron duramente criticados, sin embargo, tras varios años de permanecer alejados de los medios, ambos decidieron hacerle frente a la polémica, poniéndose en el ojo del huracán, como esta vez, en la que Américo indicó que Karla Luna lo engañó primero y que su familia estaba enterada de esta situación.

Américo Garza asegura que Karla Luna le fue infiel con narcotraficante

La noche de este martes, la pareja hizo un en vivo, durante la plática Américo acusó a Luna de haberle sido infiel con un líder de un grupo criminal. "Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel", declaró el ex de Luna.

Karla Luna murió de cáncer el 28 de septiembre de 2017 Foto: Especial

En su respuesta para la familia de Luna que sigue juzgando su relación con Panini, indicó que él ya no quería estar junto a su entonces esposa, debido a su infidelidad y porque también lo intentaron privar de la libertad y hasta matarlo. “Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla… Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar. Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana”, dijo.

También acusa a Karla Luna de serle infiel con un "payasito" de la TV

Américo Garza siguió con sus acusaciones a su ex pareja, que murió 28 de septiembre de 2017, y aseveró que también lo engañó “con un payaso que pertenecía al canal” donde trabajaba. "Él andaba con ella cuando andaba conmigo, se veían a escondidas. Escondía el carro que yo le había regalado, era el único en Monterrey en ese momento, así se lo cambiaba con la de maquillaje para poderse ir… No quería yo hablar de eso… Nunca fue un matrimonio feliz”, destacó, desatando los rumores sobre que podría ser Platanito -que recientemente fue acusado de acoso sexual- la tercera en discordia

“¿Sabes cuándo me casé? La fecha en que me casé y por qué me casé, fue después. Todas esas personas hacen ver que yo la dejé cuando tuvo cáncer, yo me casé con ella cuando le dio cáncer… Yo no estaba con ella, muchas veces me separé. Yo se lo aclaré: estoy contigo por mis hijas", concluyó sobre su relación con Karla Luna.

Por su parte, Karla Panini aseveró que no le debe disculpas a nadie por sus acciones que tanto ha sido juzgada. "Voy a dejarte algo claro a ti Rubén -hijo mayor de Karla Luna-, a tu familia y al público en general, lo he dicho en varias entrevistas; lo digo y lo sostengo: yo no te debo a ti, ni a tu familia, ni al público en general una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos, por mis acciones, yo no le debo ninguna disculpa ni ningún perdón a nadie".

