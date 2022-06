"No extraño a Karla Luna", Karla Panini asegura que quedó en "buenos términos" con su ex amiga

Karla Panini, una de las celebridades más polémicas de la televisión mexicana, volvió a dar de qué hablar, pues habló sobre su antigua y fallecida amiga Karla Luna, a quien dijo no extrañar, pues la ve en sus hijas, las cuales ahora están a cargo de ella.

Karla Panini fue integrante de "Las lavanderas" a lado de Karla Luna, quien el 28 de septiembre de 2017 falleció a causa del cervicouterino que padecía desde hace varios meses, es muy odiada por muchos, pues se casó con el famoso empresario, Américo Garza, quien era esposo de Luna. Américo y Panini mantuvieron un romance cuando él aún estaba casado con Luna, pero supuestamente eran amigas, hasta decían que eran como hermanas.

Después de un tiempo, Karla Luna fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que terminó por arrebatarle la vida; sin embargo, cuando enfrentaba la terrible enfermedad se enteró que su mejor amiga y compañera de trabajo era la amante de su esposo. Una vez que falleció Luna, Karla Panini y Américo confirmaron su relación y meses más tarde protagonizaron una boda.

Llegaron a ser muy unidas. Foto: Especial.

¿Qué es lo que dijo Karla Panini?

Durante su participación en el podcast “Pragmático”, de Miguel Ángel Cantú, recordó que recientemente le preguntaron si extrañaba a su compañera de programa, pero respondió que no: “No la extraño porque aquí está. La veo en Sara, la veo en Victoria”, comentó. Pero cómo era de esperarse, en redes sociales y en los comentarios del podcast subido a Youtube le llovieron críticas.

Asegura que es feliz en su matrimonio. Foto: Especial.

También defendió su matrimonio con Américo y dijo que no le robó el marido a Luna, ya que él no es un objeto. Agregó que antes de la muerte de su ex amiga ambas limaron las asperezas y quedaron en “buenos términos”. “La gente piensa que ella se quedó odiándome y yo a ella... Eso es una mentira. Tengo una muy linda sensación cuando la recuerdo, cuando la veo en sus hijas y por eso las cuido... Tengo una misión más importante de todo lo que digan”, aseguró.

