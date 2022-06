“Muchos años callé", Karla Panini lanza fuerte advertencia a todos sus haters

Karla Panini, quien es una de las personalidades más odiadas de todo el internet, se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que envió un contundente mensaje para todos sus haters con el cual, dejó en claro que ya no está dispuesta a recibir más críticas e insultos, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo la “ex lavandera”.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la ex compañera de la fallecida Karla Luna publicó una imagen que contenía la siguiente frase: “Lo gracioso es que, cuando ya no permites que te falten al respeto comienzan a llamarte problemática” y no conforme con ello, en la descripción de dicha postal escribió “Sorry not sorry. Muchos años callé, ya no”, además, uso diferentes hashtags como “#NoMeDejareNuncaMasDeNadie” y “#DefendereAMiEsposoYAMisHijos”.

La postura de la comediante causó un gran revuelo entre sus seguidores pues, aunque hubo algunos que la apoyaron, la mayoría se burló y le volvieron a recriminar el haberle “robado” el marido a su mejor amiga por lo que la publicación de Karla Panini se llenó rápidamente de mensajes de odio.

Cabe mencionar que esta postura de Karla Panini viene desde hace un par de semanas atrás cuando la comediante señaló durante un podcast que ya no dejaría que pisotearan su reputación pues señaló que nadie tiene derecho a hablar sobre su vida privada ya que nadie sabe cómo fue exactamente que sucedieron las cosas con la fallecida Karla Luna y con su ahora esposo Américo Garza.

Karla Panini es una de las personalidades más odiadas del internet. Foto: IG: kpaninimx

La primera personalidad a la que Karla Panini decidió hacerle frente fue a Consuelo Duval, quien hace unos meses confesó que le guardaba mucho rencor a la ex lavandera por lo que le hizo a su amiga, Karla Luna, incluso, aseguró que quería golpearla, no obstante, Panini se tomó las cosas con calma y descartó alguna confrontación física, pero sí dejó en claro que la “Neta Divina” se metió en temas que no le incumben,

“Yo creo que ella, como todos, como muchos, se metió en un tema que no debió haberse metido, porque yo creo que, como ella, muchos se inventaron como ser los defensores, ser los portavoces, las heroínas, los héroes, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas. La señora se subió al carro, y todo el mundo lo hace, como se los he dicho, para ganar seguidores, para buscar aplausos, para buscar cómo ‘Qué buena onda, si tú, qué buena onda eres, claro que sí’”, sentenció Karla Panini.

