"No me lo robé": Karla Panini defiende su matrimonio con Américo Garza, ex de su "mejor amiga"

Con el paso de los años, la comediante, Karla Panini ha aprendido a lidiar con la polémica que la rodea después de protagonizar un escándalo amoroso con Américo Garza, expareja sentimental de Karla Luna, su compañera bajo los personajes de "Las Lavanderas".

Desde aquel momento, la estrella en el mundo del espectáculo se ha convertido en blancos de memes y ataques ya que los internautas la tachan de traidora contra su amiga, quien murió hace unos años víctima de cáncer.

Después de muchos años en completo silencio, la comediante compartió un video en el que habló sobre las acusaciones en su contra, asegurando que fue una decisión de dos personas y no solo de ella.

Por medio de sus redes sociales, la exintegrante de Las Lavanderas compartió un video en el que expresó su cansancio por los señalamientos que ha recibido desde que confirmó su noviazgo con Américo Garza, expareja de su fallecida "amiga".

Karla Panini contó que toda la controversia ocurrió gracias a que guardó silencio durante tanto tiempo, pero ahora las cosas son diferentes y está dispuesta a destapar las verdaderas intensiones de su actual pareja sentimental.

La famosa comediante detalló que está "harta" de las acusaciones en su contra detallando que Américo Garza siempre quiso estar con ella, dejando claro que jamás se lo robó a su excompañera de trabajo.

"No me voy a callar, por eso se hizo esta bola de nieve. Yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso", sentenció.