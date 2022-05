Karla Panini reta a Consuelo Duval "A ti no te debo nada lo que gustes hacer lo hacemos y le entramos": VIDEO

Aunque Karla Panini asegura que ya quiere dejar atrás toda la polémica que vivió por haberse enamorado y casado con quien fuera el esposo de su supuesta mejor amiga la ahora fallecida Karla Luna, la “comadre güera” no hace nada por evitar la polémica.

Y es que ahora, después de varios años Karla Panini revivió el comentario de Consuelo Duval en donde la conductora de “Netas Divinas” aseguró que si se topaba de frente a la rubia regiomontana la iba a golpear, esto por haber traicionado a Karla Luna, pues cabe recordar que Duval era una de las mejores amigas de “la comadre morena”.

Durante la transmisión de su podcast llamado Mal influencers, Karla Panini recordó la vez que Consuelo Duval aseguró que tenía ganas de darle un jalón de pelos e incluso hasta de golpearla.

En dicha emisión, Panini aseguró que en su momento nunca confrontó a la actriz, conductora y comediante, sin embargo, este era un buen momento para hacerlo y le envió un fuerte mensaje, pues asegura que Duval como muchas otras personas solo habló del tema para ganar aplausos.

Por otra parte Panini aseguró que jamás ha visto en persona a Consuelo Duval, sin embargo, el día que la vea la reta a enfrentarla cara a cara pues ella no le debe nada a la conductora de Netas Divinas ni a nadie.

“…la verdad no me la he topado, el día que me la tope con mucho gusto Consuelo Duval con muchísimo gusto me encantará saludarte y me encantará verte por qué a ti no te debo nada, ni a ti ni a nadie, entonces, lo que gustes hacer lo hacemos y le entramos con mucho gusto, claro que sí, aquí hay con qué quererte…”