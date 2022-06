Karla Panini también arremetió contra querido integrante de La Cotorrisa

Hace unos días se reveló que Karla Panini arremetió en contra de Consuelo Duval en su podcast llamado “Mal Influencers”, ahí la regiomontana retó a la conductora de Netas Divinas a que le dijera todo lo que quisiera pero de frente.

Sin embargo, quien fuera la supuesta mejor amiga de Karla Luna no solo se le fue con todo a Consuelo Duval, sino que también lo hizo en contra de un querido influencer y standupero se trata de Slobotzky quien es parte fundamental de “La Cotorrisa”.

En dicho podcast, Karla Panini asegura que Slobotzky habló mal de ella pues en una ocasión este integrante de “La Cotorrisa” acudió a una de sus emisiones de un programa de radio y él aseguró que la vibra de la también comediante era pesada, pues “ella se sabe odiada”.

Slobotzky relató en uno de sus programas de “La Cotorrisa” cómo fue su encuentro con Panini y aunque asegura que él siempre la trató bien sí pensaba en todo lo que le hizo a Luna e incluso asegura que luego de traicionar a su supuesta mejor amiga ya no debería de aparecer en la vida pública.

Debido a estos comentarios, Panini se refirió a Slobotzky como “soso, sangretas y sin chiste”, las cuales fueron las razones por las que la ex lavandera no quiso acercarse a él pues ella era la jefa de aquel programa y al no conocerlo ni saber nada de él prefirió que sus compañeros hicieran la entrevista.

“No es que estuviera seria y que estos no me peleran, dejame te digo que a lo mejor no sabes pero yo era la jefa de ese programa, era la reina de ese programa que teníamos y era la que daba las indicaciones, pero como yo no te conozco y no conozco tu carrera no sabía quién eras y no me interesaba tampoco saberlo entonces te me hiciste muy soso, sangretas y sin chiste, entonces no sé, sí como muy engreído entonces yo dije: “Ay no yo que flojera entrevistarlo’, no es que estuviera ni amargada ni triste ni nada, lo que pasa es que no te conocía y no me cayó bien” dijo Karla Panini