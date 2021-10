Familia de Karla Luna 'desenmascara' a Karla Panini y revela audio de una llamada con Américo Garza

La familia de Karla Luna divulgó un audio de una llamada telefónica entre la comediante y su exesposo, Américo Garza, en la que ambos sostienen una discusión sobre la custodia de sus hijas.

Lo anterior fue dado a conocer por Erika, hermana de la comediante y Rubén, hijo de Karla, en el programa “Chisme No Like”, quienes indicaron que fueron aclarar lo dicho en una transmisión en vivo en Instagram por Karla Panini y Garza.

Ya que Panini llamó “parásito y vividores” a los familiares de Luna, además, dijo que están sacando un beneficio de la situación. “Si no habíamos hablado antes no era por miedo, porque nosotros no le tenemos miedo a nadie, a nadie, y menos a esa gentecita muy corriente, que le gusta andar en líos y le gusta andar en chismes porque les pagan”.

Por lo que Erika aclaró que Panini que le deseó la muerte a las más pequeñas de sus hijas, y reveló que tiene un proceso penal por evasión de impuestos.

Mientras que Rubén acusó que Américo quiso quedarse con propiedades de Karla Luna y que se hizo pasar como el propietario de esas casas. Ambos indicaron que no están recibiendo dinero de lo que están diciendo, aunque indicaron que Panini y Garza sí están lucrando con la situación.

De la llamada que se reveló en el programa, Garza reclama que no podrá convivir con sus hijas un fin de semana, porque ella saldrá de vacaciones y que no le avisó con tiempo.

Además, Karla le indica que no le da para la manutención de sus hijos y lo cuestiona si la está amenazando. “No te metas en un problema, nada más te estoy diciendo bien: no hagas pleito porque no te estoy haciendo pleitos. Al rato te hablo. Cállate. […] ¿Tu cerebrito no alcanza a comprender que al rato te hablo para hacer los movimientos?”, se escucha que dice Américo.

