Anuncian serie sobre la vida de Karla Luna, será la propia comediante fallecida quien cuente su verdad

Recientemente se cumplieron cuatro años desde el fallecimiento de la destacada comediante Karla Luna, quien destacó a nivel nacional gracias a su programa de “Las lavanderas'' dentro del canal de paga Telehit.

Precisamente dentro del marco del aniversario luctuoso de Karla Luna, recientemente su hermana Erika Luna llamó la atención de los medios de comunicación luego de confesar que tiene un profundo dolor tras no poder ver a sus sobrinas, las hijas de Karla.

Fue frente a las cámaras de el programa conducido por Pati Chapoy, Ventaneando, que la hermana de Karla Luna aseguró que es un duro momento por el que su familia está pasando debido a que la última voluntad de su hermana Karla era que su familia estuviera reunida, y esto incluye a sus hijas, quienes ahora están alejadas debido a que las menores están en la tutela de su padre Américo Garza y de Karla Panini.

“He visto muchas imágenes donde a las niñas no las protegen, y aunque salen a un círculo social no les ponen cubrebocas estos detalles lastiman mucho a toda la familia Luna porque estamos ansiosos por verlas y sus abuelitos las extrañan mucho”, dijo Erika Luna.

En este sentido, Erika no oculta el impulso que ha tenido para seguir el rastro de sus sobrinas, sin embargo, aseguró que no toma su carro y conduce hacia ellas debido a que no quiere lastimar a las menores más de lo que ya sufrieron tras la partida de su madre.

Karla Luna cobró fama en su programa "Las lavanderas". Foto: Especial

La dura historia de Karla Luna plasmada en una serie biográfica

En esta ocasión la hermana de Karla Luna, Erika Luna reveló ante los medios de comunicación el oscuro panorama que rodea la muerte de su hermana, pues asegura que fue envenenada por Karla Panini, quien también le hizo brujería.

“Siempre tuve miedo de hablar y de decir todos los testimonios que yo vi y que me calle por miedo, porque estaba aterrorizada, pero en esta ocasión ya no tengo miedo, la historia de Karla Luna no quedó aquí, no está en estos cuatro años, la verdadera historia de Karla Luna apenas va a ser contada”, dijo Erika.

En suma, la hermana de Karla confirmó además que la historia de su hermana podría ser plasmada en una serie biográfica debido a que ya ha recibido varios ofrecimientos que antes no atendió pero que ahora está dispuesta a tomar.