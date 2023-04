Karla Panini no se resiste y se une al trend autonombrándose "La Barbie Roba Maridos"

Una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo es la conformada por Karla Panini y Américo Garza, quienes por mucho tiempo han sido señalados de haber sostenido una relación romántica desde que la exesposa del empresario, Karla Luna, aún estaba casada con él, cuestión que causó aún más controversia ya que ambas conductoras eran amigas y compartían créditos en "Las Lavanderas", programa de televisión en el que hacía diferentes chistes con los que entretenían a la audiencia.

Sin embargo, la repentina enfermedad de Karla Luna hizo que el show fuera cancelado y debido a que la amistad que algún día las unió se convirtió en una sonada rivalidad, las presentadoras se distanciaron en los últimos meses de vida de Luna, a quien, según aseguran algunos usuarios de redes sociales, podría haber envenenado Panini con presuntos "remedios herbales", cuestión que hasta el momento no ha sido confirmada.

En cualquier caso, desde entonces Karla Panini se hizo acreedora al título de una de las mujeres más controversiales de México, lo cual ha provocado que sea relacionada con todo lo malo que le sucede al país, algo a lo que la famosa ya no le presta atención, pues ha aprendido a lidiar con el hate de redes sociales, prueba de ello es la reciente imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

La "exlavandera" no deja que le afecte el hate que sigue recibiendo en redes sociales | IG: @kpaninimx

Ya que, al igual que otras celebridades, la "exlavandera" decidió unirse al trend de Barbie, sólo que en vez de poner una de sus cualidades, decidió incluir en la leyenda la frase "This Barbie is Roba Maridos", algo que rápidamente llamó la atención de los internautas, quienes comenzaron a retomar la fotografía en diferentes plataformas digitales.

En los comentarios de la viral publicación, figuran mensajes tales como: "Y sigue burlándose, que triste. Algún día lo pagará caro"; "¡Qué flojera Panini! Siempre hablando de lo mismo, ya pasa la página"; "Panini, que hayas robado un marido nos vale madres. Lo que nos caga de ti fue que traicionaste a una amiga" y "Barbie destruye hogares, incluye hijos y marido jajaja".

Por su parte, Karla Panini decidió coronar su publicación con esta descripción: "Aquí esta Barbie en sus dos facetas y la quesoooooooo. La Barbie fitness no incluye discos, barra ni pesas. La Barbie roba maridos no incluye marido. ¡Ese ya me lo quedé!".

Karla Panini también publicó otra imagen en la que aseguró que era una Barbie fitness | IG: @kpaninimx

Además de reírse de ser la "Barbie Roba Maridos", Karla Panini también compartió una imagen en la que se catalogó a sí misma como "La Barbie Fitness", pues es una aficionada a hacer ejercicio para mantenerse en forma, algo que sin duda forma parte de su estilo de vida.

