De Aracely Arámbula a África Zavala: 5 actrices podrían ser una Barbie mexicana

Esta semana se desató la euforia por Barbie debido a que se estrenó el primer trailer de la próxima película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. En redes sociales muchos usuarios hicieron su propio poster para parecerse a la famosa muñeca, por lo que las famosas no se podrían quedar atrás. Algunas actrices editaron su propia imagen, mientras que a otras fueron sus fanáticos quienes les crearon el poster para compararlas con el personaje, como por ejemplo Aracely Arámbula y África Zavala.

Desde que se dio a conocer que Sony realizaría una película sobre la muñeca de Mattel, hubo muchas expectativas por parte de los fanáticos quienes están emocionados por el estreno de la cinta el próximo 21 de julio de 2023. Para apoyar la cinta y darle más difusión, en internet se creó una plantilla para que los usuarios puedan recrear el poster, la cual ya se ha vuelto viral, pues hasta las actrices mexicanas se han sumado a esta tendencia y han dejado ver sus mejores fotos con el logo de Barbie.

Aracely Arámbula

"La Chule" fue una de las primeras en ser incluida en la lista de las artistas que se parecen a la famosa muñeca, pues hay que destacar que tiene características físicas similares: es rubia, tiene ojos claros y posee una figura delgada y estilizada. Aunque sus fanáticos hicieron varias imágenes, resaltó una de ellas, una edición en la que tomaron una foto de cuando protagonizó la telenovela "Soñadoras".

Geraldine Bazán

Otra de las rubias que inmediatamente fue comparada con Barbie fue Geraldine Bazán, quien se ha caracterizado no sólo por tener un rostro hermoso y una figura escultura, sino también por ser un ícono de la moda para las mujeres que buscan modelar las tendencias de cada temporada. Es por esa razón que sus fanáticos eligieron una de las fotos en las que está derrochando estilo para hacer el poster que la actriz replicó en su cuenta de Instagram.

Thalía

La protagonista de "María la del Barrio" se hizo presenta en este lista de "Barbies mexicanas", pues es una de las artistas más conocidas a nivel internacional. Los admiradores intérprete y actriz editaron una imagen en las que se le observa cantando, pues tiene un micrófono, al mismo tiempo que está derrochando estilo; además tiene la leyenda "This Barbie is an icon" (Esta Barbie es un icono).

África Zavala

A lo largo de los años, Mattel ha diversificado su muñeca, pues le ha dado diferentes tonalidades de cabello, piel y hasta de cuerpo, por lo que muchos fanáticos destacaron que una de las actrices que se podría considerar una Barbie mexicana es África Zavala, quien no sólo ha destacado por ser una de las celebridades más guapas de la televisión mexicana, sino también por su personalidad divertida que encanta al público.

Grettell Valdez

Otra personalidad que también fue incluida Grettell Valdez, quien también con su belleza, personalidad y talento, ha logrado cautivar a los usuarios de redes sociales, que consideran que se merece un lugar entre las "muñecas mexicanas". La actriz, de 46 años, tiene el cabello castaño, la piel bronceada, una silueta trabajada y una sonrisa bonita, por lo que podría representar perfectamente al personaje que hará Robbie en la película.

