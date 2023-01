¿Karla Panini se solidariza con Piqué? La polémica "exlavandera" manda contundente mensaje al ex de Shakira

Desde que finalmente salió a luz el último sencillo de Shakira, la polémica no ha parado en redes sociales, donde los usuarios han hecho parodias, memes e incluso stickers de la colaboración que la colombiana hizo con Bizarrap, pues este ha sido un tema en el que la intérprete de "Te Felicito" finalmente saca todos los sentimientos que tenía estancados tras su ruptura con Piqué. Y así como hay quienes se han solidarizado con Shakira o con Clara Chía, por extraño que parezca, también hay personas que le han mostrado su apoyo al exfutbolista del Barcelona, entre ellas Karla Panini.

Sí, así como lo lees, uno de los personajes más polémicos de los últimos años no pudo evitar la tendencia del momento para nuevamente hacerse viral en redes sociales, plataformas desde la que mandó un contundente mensaje al padre de los hijos de Shakira, asegurando que ella sabe lo que es estar en medio del linchamiento mediático.

Recordemos que Panini ha sido acusada de ser la causante de que su excompañera de trabajo Karla Luna terminara su relación romántica con su entonces esposo Américo Garza, quien poco después del fallecimiento de la "exlavandera" contrajo nupcias con quien se decía la mejor amiga de su difunta esposa.

Por lo cual, sabiendo lo que es estar en medio de la polémica, Karla Panini no dudó en mostrar su solidaridad con Gerard Piqué en su cuenta de Instagram, en la cual también destacó que con el tiempo ella ha aprendido a amar a sus haters, ya que al final del día ella ve ese odio como admiración y toma con humor los memes que hacen respecto a ella y todas las desgracias que ocurren en México.

"¡ Gracias Piqué ! La mejor forma de tomar la vida es riéndose de ella; y más aún, si estás en medio de un escándalo público. Seas o no seas “figura pública” porque a TODOS nos puede tocar, y más en este tiempo de redes sociales; donde hay expertos en todos los temas. Todo mundo creemos saberlo todo y todos estamos listos para emitir una opinión o un juicio que jamás se nos pidió, pero lo hacemos", escribió Karla Panini en su cuenta de Instagram.

De hecho, la "exlavandera" decidió exponer que lo más divertido de estar en medio de un escándalo mediático son los memes, los cuales a veces son tan creativos que incluso ella misma los comparte en sus redes sociales, las cuales a pesar de su discurso en el que presuntamente no le importa lo que digan los demás, tienen los comentarios restringidos en sus publicaciones.

No obstante, Karla Panini dejó en claro no querían que la olvidaran, aunque estaba bien que se distrajeran un rato con Gerard Piqué, quien desde su separación con Shakira e inicio de su nueva relación con Clara Chía ha sido abucheado por los fans de la colombiana.

"¡De favor NO me olviden! por ahora distráiganse con Piqué, pero después vuelvan, ¡siempre vuelvan! Porque si algo hago, de un tiempo acá, es amar a mis haters????. No sería la misma sin su “odio” que en realidad es admiración", culminó Karla Panini en su cuenta de Instagram.