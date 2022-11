"Dulce o tuRuco": Karla Panini se disfraza de roba maridos y se burla de su examiga Karla Luna

Karla Panini, quien es conocida por la polémica relación que mantiene con Américo Garza, exmarido de su fallecida compañera de trabajo, Karla Luna, ahora causó revuelo por postear una publicación donde ella misma se burla de los que la han juzgado. Con cuernos de diablo y una sonrisa pícara dentro de la imagen se lee “Dulce o tuRuco”.

Desde hace años la comediante sigue recibiendo diversos ataques donde la señalan como “traicionera” y “roba maridos”. Sin embargo, ella ha aclarado en entrevistas y programas de televisión cómo sucedieron las cosas. Pero en está ocasión ella aprovechó los festejos de Halloween para responder con sarcasmo a todas las críticas. "Qué? A poco creían que no lo iba a publicar…? Soy la madre del hate. Soy la madre de los memes. Soy la madre del bullying cibernético. Soy la “bruja” más maldita. Soy lo piooor de lo piooor. Soy la más “roba maridos” que haya existido en todos los tiempos" se leyó en su publicación

La conductora dijo orgullosa ser la "madre del hate" Foto: IG @kpaninimx

La “ex lavandera” hizo un juego de palabras con la famosa frase “Dulce o truco”, sin embargo, ella cambió para darle otro contexto y admitir de lo que siempre se le apuntó. "Yo ya tengo a mi 'ruco' y me encanta y ahí me quedo hasta la muerte; ya con este que me 'robé' fue más que suficiente así que no se apuren", escribió.

Aunque segura de sí misma subió a las redes su posteo, ya que con anterioridad había dicho no temerle a los haters, en su perfil se han limitado los comentarios y sólo ha dejado algunos donde aplauden su valentía. Esto debido a que minutos después de subió la fotografía le comentaron de forma negativa. “Te quedan bien los cuernos y no te preocupes al rato te los ponen de a deveras, tu ruco", "Para Halloween hubieras sido una mujer decente porque Halloween es para que seas alguien que no eres", "Lo malo que fue a tu amiga y lo peor que en vida te jactabas de tus actos con tus 'bromitas'", "Lo gracioso es que el robado te lo están robando", le escribieron a la famosa.

Para calmar los ánimos subió a sus redes su otro disfraz de Hot Dog Foto: IG @kpaninimx

La familia de Karla Luna

El pasado 28 de septiembre se cumplieron cinco años desde que falleció por cáncer Karla Luna, la exmejoramiga de Panini, después de que se descubrió que no le tenía tanto apreció, luego de la filtración de los audios donde le pedía Américo Garza maltratar a Luna.

Y aún después de la muerte de la comediante, siguen los pleitos legales entre su familia y Garza por la custodia de sus hijas, ya que acusa a la polémica pareja de interesados.

